Yaz geliyor...Yüzümüz yaza hazır mı?

Cildi yaşlandıran en önemli faktörlerden birinin güneş olduğunu söyleyen Op. Dr. Cem Karas, önemli açıklamalar yaptı. İnsanları yaşlandıran en önemli nedenlerden birinin güneş olduğunu söyleyen Op. Dr. Karas, " Güneşin etkilerinden yüzümüzü korumamız gerekiyor. Cildimizin en üst tabakasında epidermis tabakası var. Epidermisin görevi cildimizi çevresel faktörlerden korumak. Bizim epidermisin altındaki dermis tabakasını güçlendirmemiz gerekiyor. Epidermisin koruyucu özelliğini güçlendirmek için oraya bir takım koruyucu kremler ve cildimize uygun nemlendiriciler kullanıyoruz. Bunların en başında gelen güneş kremi. Güneş kremi kullanmak bizim yaşlanmamızı geciktiren en önemli ürünlerden biridir" dedi.



"GÜNEŞTEN KORUNMALIYIZ"

Yaklaşan yaz mevsimi öncesi yüz bölgesinde yaza hazırlık yapılmasının önemine değinen Op. Dr. Cem Karas, "Yaşlanmamıza sebep olan güneşin etkilerinden cildimizi korumanın bir takım yolları var. Epidermisin hemen altındaki dermiş tabakasında kolajeni ve fibroblast dediğimiz tutucu proteinlerin yapısının artmasını ve daha sağlam olmasını sağlıyoruz. Bunu da bazı kolajen uygulamaları, hyaluronik asit, aminos asit, mezoterapi ve vitamin uygulamaları yaparak dermis tabakasının güçlenmesini sağlıyoruz ve yüzümüzün, göz çevremizin ve göz altlarının desteğini artırıyoruz. Yaza girmeden bu işlemleri yaptırırsanız yazın etkilerinden çok daha rahat kurtulmuş olursunuz" diye konuştu. Tüm bu uygulamaların yaz aylarında da yapılabileceğini ancak güneşin etkileri artmadan yapılmasının önerildiğini söyleyen Op. Dr. Cem Karas, "Bu işlemleri yaptıktan sonra hafif kızarıklıklar olabiliyor. Uygulama sonrası cildi bir iki gün güneşten korumak önemli. Bu yüzden bu uygulamaları yaz mevsimi gelmeden önce yapmak koruma açısından daha sağlıklı olacaktır" şeklinde konuştu.



GÜNEŞ KREMİ ÖNEMLİ

Güneş kreminin mutlaka kullanılması yönünde tavsiyelerde bulunan Op. Dr. Karas, " Tabi ki bu süreçte güneş kremi olmazsa olmazımız. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayanlar güneş kremi sürmeden dışarı çıkmamalıdırlar. Herkesin cildine ve yapısına göre değişir fakat biz 50 faktör ve üzeri en çok tercih ettiğimiz kremlerdir" dedi.

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