Ananastan gelen şifa ‘Bromelain’

Ananas, eski çağlardan beri geleneksel halk tıbbının bir parçası olarak kullanılmaktadır. Bromelain dediğimiz madde ise ananas bitkisinde doğal olarak bulunan bir enzim kompleksidir. Proteinlerin sindirimini kolaylaştırabilen proteolitik enzimlerden oluşur. Bromelain, yaygın olarak ananas meyvesinde bulunsa da ananasın gövde ve saplarında da bulunur. Tam moleküler etki mekanizması bilinmiyor fakat yan etki göstermemesi ve güvenli kullanım geçmişi nedeniyle sağlık sorunlarının tedavisi için uygun olduğu evrensel olarak kabul edilmiştir. Bromelain aynı zamanda sağlığı geliştirmek amacıyla bir besin takviyesi olarak da sıklıkla kullanılmaktadır. Peki bromelainin sağlığımıza ne gibi etkileri vardır gelin birlikte inceleyelim.



CİLTTEKİ YARALARIN HIZLA İYİLEŞMESİNE YARDIMCI OLABİLİR

BROMELAIN, yumuşak doku yaralanmalarında doku onarımını destekleyerek yaraların iyileşmesini hızlandırabilir. Ayrıca kan trombositlerinin toplanmasını önleyerek ciltte oluşan damarlanma ve morluklar üzerinde olumlu etkileri vardır. Yapılan bir klinik çalışmada bromelain verilen boksörlerin yüzündeki morlukların, gözbebekleri, dudaklar, kulaklar, göğüs ve kollarındaki hematomların dört günde tamamen iyileştiği görülmüştür.



KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Kalp sağlığı ve bromelain üzerine yapılan çalışmalarda bromelainin, miyokardiyal hasarı sınırlayarak kalp fonksiyonlarının iyileşmesini kolaylaştırabileceği, aorttaki kan akışını artırabileceği ve kalp krizinin derecesini düşürebileceği görülmüştür.



VÜCUTTAKİ İLTİHABI AZALTICI ETKİSİ VAR

Güçlü anti-inflamatuar etkileri sayesinde bağışıklık sistemini destekleyebilir, kronik inflamasyonun baskılanmasını ve osteoartrit gibi sağlık sorunlarında görülen semptomların hafifletilmesini sağlayabilir. Bazı bakteriyel enterotoksinlerin bağırsağa yapışmasını önleyerek ishale karşı koruma sağlayabilir. Ayrıca yapılan araştırmalarda antibiyotiklere ek olarak kullanıldığında pnömoni, bronşit, ülseratif kolit, selülit, sinüzit ve idrar yolu enfeksiyonlarının iyileşmesinde etkili olabileceği görülmüştür.



KANSERE KARŞI KORUYUCU ETKİ

İnflamasyon, kanser gelişiminde çok önemlidir. Bromelain de kronik inflamasyonun bastırılmasını sağlayarak kansere karşı koruyucu etki sağlayabilir ve kanserin ilerleyişini ve gelişmesini baskılamaya destek olabilir. Ayrıca bromelain tümör metastazı üzerinde de etkili olabilir. Tümör hücreleri, kendilerini trombositlerle çevreleyerek immün tanımadan korunurlar. Bromelain ise anti-trombosit etkisiyle kanser hücrelerinin trombosit kaplamasını kaldırarak onları bağışıklık sistemine maruz bırakır ve kanser metastazında inhibitör etki göstermeye çalışır. Bromelain bazlı kanser tedavisi üzerinde yapılan ve yapılacak çalışmalar, anti-mikrobiyal ajanlar ve sağlık takviyeleri için umut verici görünmektedir.



YÜKSEK TANSİYONA KARŞI SAVAŞIR

Hayvanlarda yapılan deneylerde bromelainin anti-hipertansif etki göstererek kan akışkanlığını artırırken damar duvarının oksijen ve besin maddelerine geçirgenliği artırdığı görülmüştür. Bu nedenle yüksek tansiyon üzerinde olumlu etkilerinin olduğu düşünülmektedir.

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