Chlorella (Klorella) nedir? Neye iyi gelir?

İnsanların beslenme tarzları her geçen gün değişmekte ve buna paralel olarak da süper gıdalar geliştirilmektedir. Son dönemlerde adı sıklıkla anılan ve takviyeleri bolca satılan Klorella (Chlorella) da bu süper gıdalar arasında yer almaktadır.

Almanya, Amerika, Kanada, Japonya gibi ülkelerde sıklıkla kullanılıan klorella, yüksek oranda vitamin içermektedir. Kalori içeriği de oldukça düşük olduğu için diyet listelerinde yer almaktadır.

Klorella içerisindeki klorofil pigmenti nedeniyle de ilgi görmektedir çünkü klorofil kan yapımını artırıcı etki göstermektedir. Ancak bazı yan etkileri olabileceğinden klorellanın uzman bir doktora danışılarak kullanılması tavsiye edilmektedir.

Peki klorella nedir, faydaları nelerdir? Takviye olarak kullanılmasına rağmen gerçekten sanıldığı kadar faydalı mı? İşte detaylar...