Dikkat eksikliğinin tedavisi besinlerde

Daha çok çocuklarda görüldüğü sanılsa da dikkat eksikliği her yaşta yaşanabilen bir problemdir. Daha çok sosyal hayat ve ekonomik koşulların etkisi büyüktür. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşama sahip olduğunuz sürece, stresten uzak kaldıkça dikkat eksikliği hastalığına yakalanma riskiniz azalacaktır. Ayrıca bazı besinlerle beyin ve sinir sisteminizi destekleyerek dikkat eksikliği ve hiperaktiviteyi önleyebilirsiniz.C vitamini yeterli oranda alınmadığında, dikkat eksikliği meydana gelir. Dikkat eksikliğini bitkisel ve doğal yollarla çözmek için havuç tüketimi önerilir. Her mevsim havuç tüketerek, dikkat eksikliğinin oluşmasına engel olabilirsiniz. Özellikle de havuç suyu, bu rahatsızlık için çok etkili olacaktır.Melisa çayı vücudu sakinleştirici özelliği olan bir çaydır. Eğer dikkat dağınıklığı için melisa çayı içerseniz kendinizi daha sakin hissedersiniz. Kasların gevşemesine yardım ederek kendinizi iyi hissetmenize yardım eder. Hamilelik döneminde doktora danışmanızı öneriyoruz. Dikkat dağınıklığını bitki çaylarıyla iyileştirmek isteyenler, günde 1 fincan melisa çayı içmelidir.Dikkat eksikliğini iyileştirmek için omega 3 yağlarına ihtiyacınız vardır. Bu yağı her sabah yeşil zeytinden alabilirsiniz. Yeşil zeytinde yer alan vitamin ve mineraller, algının güçlenmesine destek olur ve okul çağındaki çocukların dikkat eksikliğinden uzak kalmasına yardım eder. Yetişkinlerde oluşan dikkat eksikliğine de iyi gelen yeşil zeytin, kişilerin daha huzurlu olmasına destek olacaktır.Zihin gelişimine destek olan bal, dikkat dağınıklığı durumunda mucize bir destek olmaktadır. Düzenli olarak organik bal tüketenlerin, odaklanma ve iş bitirme becerisi daha yüksek izlenmektedir. 2 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde bal tüketimi, dikkat eksikliğini doğal yolla iyileştirecektir.A ve C vitamini içeren ginkgo biloba çayı, dikkat eksikliği yaşayanlara önerilmektedir. İş yerinde ya da okul ortamında içebileceğiniz bu çay sayesinde odaklanma sorununu çözebilirsiniz. Dikkat eksikliğine imkan vermemek için gün içinde 2 fincan ginkgo biloba çayı içmeniz önerilir. Fazla miktarda tüketmekten kaçınınız.Süt ve süt ürünlerinin dikkat eksikliği tedavisinde yeri büyüktür. Protein ve kalsiyum oranı yüksek olan beyaz peynir, dikkat eksikliği sorunu için tüketilmelidir. Her sabah düzenli ve ölçülü miktarda tüketilen beyaz peynir, kişilerde oluşacak dikkat eksikliğini önleyecektir.Demir ve B vitamini ihtiyacını karşılayan kırmızı et, dikkat eksikliği yaşayanların ilacı oluyor. Düzenli ve ölçülü tüketilen kırmızı et, beyin hücrelerini korur ve davranış bozukluğunu önler. Kırmızı eti ölçülü miktarda yemek için, hazırlanan yemeklere eklenmesi önerilir. Dikkat eksikliğinden dolayı oluşan stres, kaygı ve odaklanma sorununu kırmızı et tüketerek çözebilirsiniz.Tahin helvası, vücuda enerji veren bir besin kaynağıdır. Dikkat eksikliğini gidermek için kahvaltıda ölçülü tahin helvası tüketilmelidir. Tahin helvasında bulunan B vitamini ve mineraller, algının açılmasını ve dikkat eksikliğinin ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. Ölçülü tüketilen tahin helvası çocuklarda ve yetişkinlerde dikkat eksikliğine iyi gelecektir.Balık tüketenlerin, tüketmeyenlere göre dikkat eksikliğine yakalanma riski çok düşüktür. Balıkta bulunan omega ve fosfor, dikkat eksikliğini oluşmasına engel olmaktadır. Haftada 2 defa balık tüketerek kendinizi daha dinç hissedebilirsiniz. Odaklanma, algı ve dikkat sorunlarını da balık tüketerek yenebilirsiniz. Balıktan tam verim alabilmek için fırın ya da ızgara halinde pişirmelisiniz.Dikkat eksikliği hangi vitamin eksikliğinden olur diye merak edenler öncelikle bu durumun demir eksikliğinden dolayı oluştuğunu bilmelidir. Demir eksikliğini gidermenin sağlıklı yollarından biri de ıspanak tüketmek olacaktır. Ispanak tüketimi sayesinde dikkat eksikliği doğal yollarla önlenir. Ispanağı yemek, salata ve detoks içeceği halinde tüketebilirsiniz.Fındıkta yer alan A vitamini, beyin hücrelerini korur ve dikkat eksikliğinin oluşmasına engel olur. Çocuklarda ve yetişkinlerde meydana gelen dikkat eksikliğini gidermek için günde 1 avuç çiğ fındık tüketilmelidir. Okulda başarı, iş yerinde yüksek verim almak için fındık tüketimine özen göstermelisiniz.Dikkat eksikliği olanlar evinden cevizi eksik etmesin. Ceviz omega yağlarını içerir ve beyin gelişimini destekler. Sinir uçlarını uyararak dikkat eksikliğinin etkilerini iyileştirir. Cevizin peynirle beraber tüketilmesi önerilmektedir. Her sabah ceviz tüketmeye özen göstermelisiniz. Özellikle de hamilelerin ceviz tüketmesi, bebeğin zihin gelişimi için önemli olacaktır.