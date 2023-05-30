Ev turşusu hangi hastalıklara iyi gelir, zararları var mı?

Elma, lahana, salatalık, kereviz, havuç gibi birçok sebze ve meyvenin turşusu yapılabiliyor. Turşu, sebze veya meyvelerin tuzlu suda fermente edilerek saklanması ve olgunlaştırılması işlemidir. Fermente işlemi, doğal olarak oluşan laktik asit bakterilerinin sebze veya meyve içerisindeki şekerleri tüketmesi sonucu gerçekleşir. Turşular, özellikle yaz aylarında taze sebze ve meyvelerin daha uzun süre korunmasına yardımcı olurken, aynı zamanda sağlıklı bir besin kaynağı olarak da bilinir. Turşuların içeriğindeki laktik asit, probiyotikler ve diğer besin maddeleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye, sindirimi kolaylaştırmaya ve vücudun diğer pek çok işlevine katkı sağlamaya yardımcı olabilir. Ayrıca, probiyotikler gibi faydalı mikroorganizmalar turşulama işlemi sırasında üretilir ve turşuların sindirim sağlığına faydası olduğu düşünülmektedir.