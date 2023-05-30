Ev turşusu hangi hastalıklara iyi gelir, zararları var mı?

TURŞU NE İŞE YARAR?

Turşu bağışıklık ve sindirim sistemine iyi gelir. Fermente edilmesi sayesinde özellikle sindirim sistemine iyi gelir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Turşu şunlara iyi gelir:

Sindirime Yardımcı Olur: Turşu, fermente edilmiş sebzeler olduğundan, sindirimi kolaylaştırarak sindirim sistemine yardımcı olabilir.



Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Turşuda bulunan yararlı bakteriler, bağırsaklarda yaşayan diğer yararlı bakterilerle birlikte çalışarak, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olur.



Vitamin ve Mineral Deposudur: Turşu, birçok vitamin ve mineral içerir. Örneğin, C vitamini, potasyum, kalsiyum, fosfor ve demir gibi mineraller turşuda bulunabilir.



Probiyotik Kaynağıdır: Turşuda bulunan yararlı bakteriler, probiyotik olarak adlandırılır. Bu bakterilerin vücutta birçok faydalı etkisi vardır. Örneğin, bağırsak sağlığını iyileştirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.



Toksinleri Vücuttan Atmaya Yardımcı Olur: Turşuda bulunan asetik asit, vücudun toksinleri atmasına yardımcı olur. Bu sayede, vücutta biriken toksinlerin atılması kolaylaşır.



Kilo Vermeye Yardımcı Olur: Turşu, düşük kalorili bir yiyecek olduğundan, kilo vermek isteyen kişilerin diyetlerinde tercih edebilecekleri bir seçenektir.

Bu faydaların yanı sıra turşunun tüketiminde aşırıya kaçılmaması önemlidir, çünkü yüksek miktarda tüketildiğinde aşırı tuz alımına neden olabilir.