“Çocuğum başarısız demeyin; göz muayenesi yaptırın”

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, çocuklara göz muayenesi yaptırmanın ders ve sınav başarıları için faydalı olduğunu söyledi.

Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi hastalıklar nedeniyle oluşan görme kayıplarına bağlı olarak bazı çocuklarda ders başarısının düştüğüne dikkat çeken Asena, bu rahatsızlıkların çocukların sınavlardaki başarısını da olumsuz yönde etkilediğini vurguladı. "Çocuğum tembel, ders çalışmayı sevmiyor" gibi düşünen ebeveynlerin aklına göz hastalıkları gelmeli diyen Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, ailelerin çocuklarına düzenli göz muayenesi yaptırmalarının önem taşıdığını belirtti. Göz rahatsızlığı yaşayan çocukların, genelde görüntüyü odaklamak için başını yan tutarak veya gözlerini kısarak baktıklarını hatırlatan Asena, bu gibi davranışların yanı sıra; çocukların baş ve göz ağrısı da hissedebileceklerini hatırlattı.

5-6 YAŞ ÖNEMLİ

OKUL öncesinde 5 - 6 yaştan erken dönemde, bebek ve çocuklarda taramaların yapılmasının hastalıkların erken tanı ve tedavisi açısından gerekli olduğunu kaydeden Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena "Çocuklar özellikle göz tembelliği için mutlaka göz muayenesinden geçirilmelidir. Her sağlıklı çocuk bile her yıl düzenli göz muayenesi olmalıdır. Göz sağlığı, okuldaki başarıyı doğrudan etkiliyor. Gözde bir rahatsızlık olup olmadığı konusunda aileler çok bilinçli hareket etmeli. Bu konuda öğretmenlere de büyük görev düşüyor" dedi.