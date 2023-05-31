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Haberler Sağlık MS hastaları kırmızı etten uzak durmalı

MS hastaları kırmızı etten uzak durmalı

Nöroloji Uzmanı Dr. Yaşar Alpaslan, MS hastalarının kırmızı etten uzak durmalarını ve unlu mamuller ile yağ alımını azaltmaları gerektiğini söyledi.

31.5.2023

Gazete

MS hastaları kırmızı etten uzak durmalı

MS hastalarına ceviz ve benzeri gıdaların Akdeniz tipi beslenmeye eşlik ettiği bir beslenme tarzını öneren Alparslan, "Alpaslan, ceviz ve benzeri gıdaların Akdeniz tipi beslenmeye eşlik ettiği bir beslenme tarzını önerdiklerini ifade ederek, "Yorgunluk, pek çok sebebe bağlı ortaya çıkabilir ve tedavi de ona göre olacağının mesajını vermek istiyorum. Bir başka dikkate alınması gereken önemli faktörlerden birisi de fizik aktivitenin artırılmasıdır.

Fizik egzersiz, uzun vadede kişilerin kapasitesini artırma da ya da mevcut kapasitesini korumada önemlidir. Burada da vurgulamak istediğim bir nokta var ki o da fizik egzersizi vücut ısısının artırmadan günün erken saatlerinde ya da akşam saatlerinde, yapılması ya da sık duş alınarak yapılmasıdır. En ideali, hastaların egzersizlerini serin havuz ortamında yapmalarıdır" dedi.

AKDENİZ TİPİ BESLENME
Beslenme alışkanlığının günümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi olduğunu belirten Alparslan, "Aşırı beslenme, fazla karbonhidrat alımı gibi bir problem tüm toplumumuzda aslında mevcut. MS'te beslenmenin önemi yapılan çalışmalarla çok iyi bir şekilde ortaya konmuştur. Burada önerilen Akdeniz tipi beslenmedir. Akdeniz tipi beslenmeden ne kastediyoruz? Daha çok balık ağırlıklı bir protein alımının olduğu bütün yemeklerin zeytinyağı ile yapıldığı, yeşilliğin bol miktarda yer aldığı bir beslenme şeklidir. Özellikle hastaların hayvansal proteinlerden kırmızı etten uzak durmaları, buğday ürünleri unlu mamulleri azaltmaları, yağ alımını azaltmaları gerekmektedir. Bunun yanında ceviz ve benzeri gıdaların Akdeniz tipi beslenmeye eşlik ettiği bir beslenme tarzını öneriyoruz" dedi.

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