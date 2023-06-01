Evde bakım hizmetlerinde yapay zeka dönemi

Yapay zeka destekli tele tıp uygulamalarıyla evde bakım sağlık hizmetleri ile yeni bir boyuta taşınıyor. Giyilebilir teknolojiyi evde sağlık hizmetleri ile entegre edilerek hastaların 24 saat doktoru tarafından takibi sağlanıyor. Sağlıkta geliştirilen bu yöntem ile hastaların takibi ve ilaç kullanım şekli ile hastalar hastanelere taşınmadan evlerinde doktor takibi ile daha sağlıklı ve daha hızlı sağlık hizmeti alıyor. Özel Gazi Hastanesi Evde Sağlık Birimi bünyesinde yaklaşık iki yıldır altyapısı ve sağlık personeli ile uzman hekimlerin denetiminde başlatılan evde bakım birimi sağlıkta devrim niteliğinde bir sistemi yaygınlaştırdı.

ZAMAN KAYBI ÖNLENİYOR

Hastane yönetim Kurulu Başkanı Doktor Selim Amato'nun yaptığı açıklama aynen şöyle: "Bu sistem hastanemize ciddi bir külfet getirecek, bunun farkındayız. Fakat nüfusumuzun yaşlanması ile birlikte günümüz koşullarında evden hastaneye gitme, hastanelerde bekleme, tetkik ve tedavilerde zaman kaybını önlemede önemli bir adım attık. Uzman hekimlerimizin denetiminde özel araçlarımız ile sağlık personelimiz bu alanda ciddi yol kat ettik. Hastalarımız bu hizmetten son derece memnun. Bu sistemi bir adım daha ileriye götürerek Gazi Hastanesi hastalarını yapay zeka destekli sistemlerle 7 gün 24 saat her türlü takibini yapan yeni sistemi hizmete aldı."

AKILLI SİSTEMLER

Yapay zeka destekli sistemlerle hastanın kan basıncı, nabız, ateş, oksijen saturasyonu, kan şekeri, kalp ritminin kesintisiz olarak takip edilebildiğini söyleyen hastanenin Evde Sağlık Birimi Genel Müdürü Dr. İbrahim Padır, "Giyilebilir cihaz olarak tanımlanan sensörler ölçümleri doğrudan cep telefonunuza ve internet vasıtasıyla doktorunuza gönderiliyor. Kan şekeriniz düştüğünde, tansiyonunuz yükseldiğinde, kalp ritminiz değiştiğinde yapay zeka desteğiyle otomatik uyarı sistemi devreye giriyor" diye konuştu.

DOKTORA UYARI GELİYOR

Yapay zeka destekli sistemin çalışma şeklini anlatan Dr. İbrahim Padır, "Örneğin cildinize yerleştirilen bir şeker ölçüm cihazı üç dakikada bir ölçüm yaparak telefonunuza gönderiyor. Sonuçlar otomatik olarak doktorunuza iletiliyor. Bu ölçüm 15 gün kesintisiz olarak yapılabiliyor. Böylece hekiminiz tedavinizi daha iyi planlayabiliyor. Göğsünüze yerleştirilen minik bir cihaz sürekli EKG çekiyor ve kaydediyor, kayıtları doktorunuza iletiyor. Yemek yerken, yürürken, uyurken, kalp ritminizde meydana gelen değişiklikler incelenebiliyor. Kalp hızı değişkenliği analizi yapılarak otonom sinir sisteminizin sağlıklı çalışıp çalışmadığı değerlendirilebiliyor" dedi.