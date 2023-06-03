Katarakt ameliyatı yaşam kalitesini artırıyor

Kataraktın dünyada en çok gerçekleştirilen göz operasyonu. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, ülkemizde de giderek artan yaşlı nüfusa paralel olarak, bu ameliyatın daha çok yapıldığını dile getirdi.



DAHA UZUN YAŞIYORLAR

İnsanların bulunduğu şehirde uzman hekimlere ulaşmalarının kolaylaştığını anlatan Kaşkaloğlu, ülkemizde gerçekleştirilen katarakt ameliyatı oranının binde 2'lerden, binde 5 - 6 seviyelerine yükseldiğini dile getirdi. Eskiye oranla teknoloji kullanımının çok yaygınlaştığını ve daha iyi görme konusundaki talebin de ileri yaşlardaki insanlarda arttığını vurgulayan Prof. Dr. Kaşkaloğlu, "Yapılan araştırmalar aynı sağlık durumunda katarakt rahatsızlığı bulunup ameliyat olan hastaların, ameliyat olmayan diğer hastalara göre daha uzun yaşadığını ortaya koyuyor. Bir buçuk milyon insan üzerinde yapılan

araştırma sonucu elde edilen istatistiğe göre, katarakt ameliyatı olan hastaların yaşam kalitesinin artması nedeniyle bu sonuca ulaşıldı" dedi. Özellikle 65 yaşından sonra görülmeye başlanan kataraktın yaşam kalitesini etkilediğini belirten Kaşkaloğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Aynı yaşta, benzer sağlık durumuna sahip hastalar arasında yapılan istatistiğe göre katarakt ameliyatı olan hastaların ölüm oranının, ameliyat olmayanlara göre % 30 daha düşük olduğu görülüyor. Bunun en önemli nedeni, hastanın ameliyat sonrası görmeye başlamasıyla yaşam kalitesinin artmasıdır." Katarakt operasyonunda, gelişen femto saniye lazer teknolojisiyle birlikte başarı ve memnuniyet oranının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Artık insanlar bu nedenle, daha rahat operasyon kararı alıyorlar" dedi.

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