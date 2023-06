Diyetisyen yalnızca kilonuzu değil hayatınızı değiştirebilir

Halk sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde, büyük sorumluluklar üstlenen biz diyetisyenler için her yıl 6 Haziran Diyetisyenler Günü olarak kutlanır. 6 Haziran Türkiye'nin ilk diyetisyen mezunlarını verdiği tarih olması yönüyle de büyük önem taşımaktadır. Diyetisyenler olarak gebelikten başlayarak bebeklik, çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık olmak üzere hayatın her döneminde bireylere beslenme konusunda yol göstermekteyiz. Halkı sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek için her geçen gün daha çok çalışmaya devam ediyoruz. Sağlıklı yaşama katkı yapan tüm meslektaşlarımın diyetisyenler gününü kutluyorum.

M.Ö. 460-377 yıllarında yaşayan Hipokrat'ın "diyetle tedavi edebileceğiniz hallerde ilaç tavsiye etmeyiniz" sözü ile başlayan bu serüven 1877 yılında Amerikan Tıp Derneği'nin kendisine bağlı bir diyetetik komitesi oluşturması ile daha resmi hale gelmiştir. Bu gelişmelerden sonra 1899 yılında "diyetisyen" unvanı ile ilk meslek tanımı yapılmıştır. Türkiye'de ise diyetisyenliğin tarihçesi 1962 yılında Hacettepe Üniversitesi ile başlamıştır. 36 yıl ülkedeki tek beslenme ve diyetetik bölümü olarak kaldıktan sonra 1998 ve 1999 yıllarında sırasıyla Erciyes ve Başkent Üniversitelerinde bölümler açılmış ve diyetisyen yetiştirilmeye başlanmıştır. Günümüzde ise birçok farklı üniversitede bölümümüz bulunmaktadır. Ülkemizde Hacettepe Üniversitesi'nin ilk mezunlarını verdiği 6 Haziran tarihi, 1986'da Diyetisyenler Günü ilan edilmiştir.

DİYETİSYEN KİMDİR?

Diyetisyenler, beslenme ve diyet konularında uzmanlaşmış sağlık profesyonelleridir. Bireylerin ihtiyacı olan besin ögelerini hayat boyu alması ve sağlıklı bir yaşam sürmesi biz diyetisyenlerin temel görevidir. Aynı zamanda hastalıkların tedavisinde veya önlenmesinde de biz diyetisyenlerin rolü büyüktür.

SADECE ZAYIFLATIR MI?

Diyetisyen halk arasında genellikle yalnızca fazla kilolardan kurtulmak için gidilen sağlık çalışanı olarak bilinse de aslında diyetisyenler kilo alma, besin alerjileri ve intoleransları, sindirim sorunları, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, kanser ve diğer kronik hastalıkların yönetimi gibi birçok alanda çalışırlar. Kısacası beslenmenin olduğu hayatın her alanında diyetisyenlerle karşılaşmanız mümkündür.

DİYETİSYENE GİTMELİ MİSİNİZ?

Diyetisyenler, bireylerin beslenme alışkanlıklarını değerlendirir, mevcut durumlarını analiz eder ve buna göre kişiye özel beslenme planları geliştirirler. Bu planlar, besin gereksinimlerini karşılamak, doğru besinleri seçmek, porsiyon kontrolü sağlamak ve beslenme hedeflerini desteklemek için öneriler içerir. Diyetisyenler aynı zamanda bireylere motivasyon sağlar, ilerlemeyi takip eder ve danışanlarının sağlık hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olurlar. Günümüzde beslenme ile ilişkili sağlık sorunları giderek artmaktadır. Bilinçsizce yapılan uygulamalar sağlığımızı etkilemekle kalmayıp metabolizma üzerinde de olumsuz etki yaparak sonrasında uygulanacak sağlıklı beslenme tedavilerini de baltalayabilir.

Özellikle çeşitli sağlık koşulları, alerjiler veya özel durumlarda beslenme, kişilerin kendi kendine uygun bir diyet planlamasını zorlaştırabilir. Bir diyetisyenle beraber attığınız küçük adımlarla kendinize en uygun beslenme modelini hayatınıza oturtmanız mümkündür. Özetle ; yalnızca kilo almak veya kilo vermek amaçlı değil beslenmeyle ilişkili bir sağlık probleminiz varsa ya da daha fit bir bedene sahip olmak istiyorsanız veya bunların hiçbiri değil yalnızca "bundan sonra hayatıma daha sağlıklı biri olarak devam etmek istiyorum, bedenime ve kendime iyi bakmak istiyorum" diyorsanız bir diyetisyene ihtiyacınız var demektir.