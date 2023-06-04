Dondurmayı su ile birlikte tüketin

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, dondurmanın su ile beraber tüketildiğinde boğaz enfeksiyonu sıklığının azaldığını belirtti. Yıldırım, "Dondurma süt, yağ, şeker, protein ve kalsiyum gibi vücut için önemli maddeler içerir, yaz aylarında çocukların vazgeçilmezidir. Tatlı seven insanlar için sağlıklı bir besin kaynağıdır. Doğal meyvelerden yapılan meyveli çeşitleri ile de antioksidan kaynağıdır. İnek sütü alerjisi olanlar ise keçi sütünden üretilen dondurma yiyebilir" dedi.

"Su ile tüketmek boğaz enfeksiyonu sıklığını azaltıyor" diyen Prof. Dr. Yıldırım, "Buna ek olarak dondurma ambalajından çıkarıldıktan sonra hemen tüketilmemeli. Bir miktar beklemek mide ve barsaklar içinde iyi olur. Yine boğazda küçük parçalar halinde ve eriterek yemek boğaz enfeksiyonu olasılığını azaltır" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, "Boğaz enfeksiyonu sadece dondurma tüketince mi olur?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Hayır. Burnu tıkalı kişiler gece boyu ağızdan nefes alır. Ağızdan nefes almak boğazın kurumasına, dişlerin çürümesine, ağızda kötü bir tat hissine neden olarak boğaz enfeksiyonunu artırır. Bağışıklık sistemi zayıf kişiler de yine sürekli boğaz enfeksiyonu geçirir. Uyku apnesi- horlaması olan kişiler gece uykuda tıkanmaya bağlı daha sık hasta olurlar. Sigara içenler ve geniz akıntısı fazla olan kişiler daha sık hastalanır."

BURUN HEP AÇIK OLMALI

Sık tekrarlayan boğaz enfeksiyonlarının nedenlerinin başında ağızdan solunumun geldiğini belirten Prof. Dr. Yıldırım, "Ağızdan nefes alıp vermenin dışında burun tıkanıklığı, bağışıklık sisteminin zayıf olması, sigara içmek, antibiyotik direnci, aşırı yorgunluk ve uykusuzluk, stres, fazla soğuk ve sıcak yemek içmek, geniz akıntısı, geniz eti ve burun alerjisi de nedenler arasında yer alır" dedi. Yıldırım, bir yıl içerisinde 4-5'ten fazla boğaz enfeksiyonu geçirilmesi durumunda, erişkin ve çocuklar için ameliyat seçeneğinin devreye gireceğini de sözlerine ekledi.