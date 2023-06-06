‘Gümüş Bebek’ İlke destek bekliyor

'AYRIK omurga' diye bilinen spina bifida hastası İlke Gümüş, yatağa bağlı bir yaşam sürüyor. Hayatını anlattığı kitabı yatağında yazan ve soyadından esinlenerek kitabının adını "Gümüş Bebek" koyan 17 yaşındaki İlke, yayınevleri ile görüşmeyi planlıyor.

ZORLUKLARI YAZDIM

İZMIR Bornova'da yaşayan Gümüş, spina bifida hastası olarak dünyaya geldi. Yaşamı boyunca pek çok ameliyat geçiren ve hayatını yatağa bağlı olarak sürdüren Gümüş, yaşantısını sayfalara döktü. Kendisi gibi engelli olan kişilerin hislerine tercüman olacak bir kitap kaleme aldığını söyleyen Gümüş, yayınevleri ile görüşmek istiyor.

Gümüş, "Doğuştan yürüme engelliyim. Kitabımda yaşadığım zorlukları, iyi ve kötü anıları yazdım. Benim gibi sağlık sorunları yaşayan insanların sabretmeleri gerektiğini düşünerek onlara güç olmak istedim. Şimdi bu kitabı yayınlamak için destek bekliyorum. Hayalim, kendi yazdığım kitabı elime alıp okuyabilmek" dedi.