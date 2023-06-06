Hardal otu nasıl bir bitkidir, ne işe yarar?

Hardal Otu Nasıl Kullanılır?



Hardal otu ve hardal tohumu, devamlı ve yüksek bir dozda kullanılması vücut sağlığı için çok zararlıdır. Etkisi fazla olduğu nedeni ile çok düşük miktarlarda kullanılması gerekir. Bu sebep ile kullanımında çok dikkat edilmelidir. Özellikle kalp ve damar, tansiyon, şeker ve de kanser gibi kronik bir takım hastalığı olan kişiler hardal otunu doktor tavsiyesi olmadan asla kullanmamalıdır. Bu nedenle hardal otu mutlaka dikkatle kullanılması önemle tavsiye edilmektedir.



Çok az miktarda kullanılması gerekmekte olan bu hardal otu, gündelik hayatta kullanılmaktadır. Su ile karıştığı zaman etkisini çok fazla artıran bu hardal otu bitkisi etkisini de kısa sürede göstermektedir. Gıda sektöründe de az bir miktarda hardal yemeğin genel olarak lezzetini artırmaktadır. Tohumu da baharat şeklinde genel olarak et yemeklerinde kullanılmaktadır. Sonuç olarak hardal otundan elde edilen hardal tozu emek sektöründe de lezzet artırıcı bitkiler kategorisinde tercih edilmekte olan bir bitkidir.



