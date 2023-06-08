Meşe palamudu faydaları ve zararları nelerdir?

Meşe palamudu, meşe ağacından kurutulmuş olan meyvelerdir. Aynı zamanda, tek bir tohumdan elde edilir. Üstte, kaynaklı braketler, sert gibi bir fincan görevi görür ve genellikle gövdeyi gövdeye tutturur. Meşe palamudu olgunlaştığı zaman da yere düşer. Bunun için tek yapmanız gereken şey onları almaktır. Bu nedenle hala ağaca bağlı olanları bırakmanız gerekir. Çünkü daha olgunlaşmamıştır. Meşe palamudu yenir mi ya da nasıl yenir sizler için derledik. Hasat dönemi ise Ekim ayında, bazen de Eylül sonundan Kasım ayına kadar geçen dönemdir.