Meşe palamudu faydaları ve zararları nelerdir?

Meşe ağacından yenilebilir olan şey sadece meşe palamudu da değildir. Gövde, kabuk ve yaprakların buruk olduğu bilinir. Bu nedenle de, tüm mukoza zarlarında septik önleyici, ishal önleyici ve iltihap önleyici özelliklere de sahiptir. Dikkatli olmanız gerekir. Çünkü ilaçların emilimini ve bununla birlikte çeşitli besin maddelerini de önemli ölçüde etkileyebilir.

Eskiden kompreslerde, el ve ayak kompleks banyolarında veya genel halsizlik anlarında genellikle banyolarda kullanılırdı. Hamam için bir litre suyun içine bir avuç kabuğu kaynatarak ve yarı yarıya azaltmanız gerekir. Bir kompres hazırlamak için bir ya da iki Yemek kaşığı doğranmış olan kabuğu ½ litre suyun içinde 15 dakika kadar kaynatmanız gerekir ve 10 dakika demlenmesini beklemeniz gerekir.