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Haberler Sağlık Şifası kabuğunda! Duyanlar çöpe atmayacak

Şifası kabuğunda! Duyanlar çöpe atmayacak

Vitamin ve lif bakımından oldukça zengin olan yemeklerin vazgeçilmez malzemelerinden biri olan patatesin kabuklarını sakın çöpe atmayın. İşte potasyum deposu patates kabuğunun faydaları sizlerle...

09.06.2023, 10:18 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023, 10:21

Patates kabuğu direkt olarak veya yemeklerin içine katılarak tüketilebilir. Patates kabuğu içerisinde B vitaminleri, yoğun miktarda lif maddesi var. İşte detaylar...

Şifası kabuğunda! Duyanlar çöpe atmayacak

Lif kaynağıdır

Bir patateste bir gün için hedeflenenin dörtte biri kadar olan 7 gram diyet lif vardır ama kabuksuz olduğunda bu oran sadece 1 grama düşer. Bu sizin çok daha uzun bir süre tok hissetmenizi sağlar, kalp krizi riskini ve kolesterolü düşürür, şeker hastalığına yakalanma ihtimalini önler.

Şifası kabuğunda! Duyanlar çöpe atmayacak

Potasyum kaynağıdır

Kabuğu ile birlikte pişirilmiş iri bir patates yaklaşık 1,600 miligram potasyum içerir, yani tüm bir gün için önerilen miktarın yarısı kadar ve potasyumuyla ünlü muzdan neredeyse 4 kat fazla. Bunun dışında potasyum kan basıncının düşmesinde büyük rol oynar.

Şifası kabuğunda! Duyanlar çöpe atmayacak

İyi bir manganez kaynağıdır

Manganez, protein, karbonhidrat ve kolesterol işlemede önemli bir rol oynar. Bir patatesin kabuğunda önerilen günlük ihtiyacın yüzde 33'ü bulunur.

Şifası kabuğunda! Duyanlar çöpe atmayacak

Vitamin B6 açısından zengindir

B6 vitamini, kardiyovasküler, sindirim, bağışıklık kas ve sinir sistemleri için önemlidir. Ayrıca beyin hormanları için faydalıdır. Kabuklu iri bir patates günlük B6 vitamin ihtiyacının yüzde 46'sını karşılar.

Şifası kabuğunda! Duyanlar çöpe atmayacak

C vitamini kaynağıdır

Patatesin kabuğunda aynı zamanda oldukça yoğun C vitamini de bulunmaktadır. İri bir patatesin kabuğunda 29 mg C vitamini bulunur, yani bu vitaminle anılan portakalın 3 katı kadar ve günde almanız gerekenin yarısı kadar. Aynı zamanda bir antioksidan olarak ve yaraların çabuk iyileşmesi için de çok faydalıdır

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