Şifası kabuğunda! Duyanlar çöpe atmayacak

Patates kabuğu direkt olarak veya yemeklerin içine katılarak tüketilebilir. Patates kabuğu içerisinde B vitaminleri, yoğun miktarda lif maddesi var. İşte detaylar...
Patates kabuğu direkt olarak veya yemeklerin içine katılarak tüketilebilir. Patates kabuğu içerisinde B vitaminleri, yoğun miktarda lif maddesi var. İşte detaylar...
Lif kaynağıdır
Bir patateste bir gün için hedeflenenin dörtte biri kadar olan 7 gram diyet lif vardır ama kabuksuz olduğunda bu oran sadece 1 grama düşer. Bu sizin çok daha uzun bir süre tok hissetmenizi sağlar, kalp krizi riskini ve kolesterolü düşürür, şeker hastalığına yakalanma ihtimalini önler.
Potasyum kaynağıdır
Kabuğu ile birlikte pişirilmiş iri bir patates yaklaşık 1,600 miligram potasyum içerir, yani tüm bir gün için önerilen miktarın yarısı kadar ve potasyumuyla ünlü muzdan neredeyse 4 kat fazla. Bunun dışında potasyum kan basıncının düşmesinde büyük rol oynar.
İyi bir manganez kaynağıdır
Manganez, protein, karbonhidrat ve kolesterol işlemede önemli bir rol oynar. Bir patatesin kabuğunda önerilen günlük ihtiyacın yüzde 33'ü bulunur.
Vitamin B6 açısından zengindir
B6 vitamini, kardiyovasküler, sindirim, bağışıklık kas ve sinir sistemleri için önemlidir. Ayrıca beyin hormanları için faydalıdır. Kabuklu iri bir patates günlük B6 vitamin ihtiyacının yüzde 46'sını karşılar.
C vitamini kaynağıdır
Patatesin kabuğunda aynı zamanda oldukça yoğun C vitamini de bulunmaktadır. İri bir patatesin kabuğunda 29 mg C vitamini bulunur, yani bu vitaminle anılan portakalın 3 katı kadar ve günde almanız gerekenin yarısı kadar. Aynı zamanda bir antioksidan olarak ve yaraların çabuk iyileşmesi için de çok faydalıdır