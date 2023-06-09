Şifası kabuğunda! Duyanlar çöpe atmayacak

Lif kaynağıdır



Bir patateste bir gün için hedeflenenin dörtte biri kadar olan 7 gram diyet lif vardır ama kabuksuz olduğunda bu oran sadece 1 grama düşer. Bu sizin çok daha uzun bir süre tok hissetmenizi sağlar, kalp krizi riskini ve kolesterolü düşürür, şeker hastalığına yakalanma ihtimalini önler.