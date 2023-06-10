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Haberler Sağlık Fazla telefon kullanımı beyin tümörünü tetikleyebilir

Fazla telefon kullanımı beyin tümörünü tetikleyebilir

SEBAHATTİN ALP

10.6.2023

Gazete

Fazla telefon kullanımı beyin tümörünü tetikleyebilir
8 Haziran Beyin Tümörü Farkındalık Günü sebebiyle açıklamalarda bulunan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Memduh Kerman, günümüzde beyin tümörünün yaygın hastalıklardan biri haline geldiğini vurguladı. Özellikle fazlaca elektro manyetik alana maruz kalmanın beyin bariyerini tahrip ederek beyin tümörüne yol açabildiğini ifade eden Doç. Dr. Kerman, uzun süreli cep telefonu kullanımından kaçınılmasının faydalı olacağını söyledi. Beyin tümörüne ailesel yatkınlığın etkili olduğunu ifade eden Doç. Dr. Memduh Kerman, yaşın ilerlemesi, kafa travmaları, bazı kanser hücrelerinin beyne sıçraması gibi sebeplerin de hastalığa sebep olabileceğine işaret etti. Doç. Dr. Kerman, sabahları baş ağrısı ile uyanmak ve mide bulantısının tümör belirtisi olabileceğini belirtti ve ekledi: "Beyin tümörünün göstergeleri arasında konuşma bozukluğu da yer alıyor. Görme ve işitme bozukluğu da hastada gözlenebilir. Bunun yanı sıra kol ve bacaktaki güçsüzlük, denge kaybı ve frontal bölge tümörlerinde kişilik değişiklikleri görülebilir" diye konuştu.

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