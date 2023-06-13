Çocuklarınız okumada sorun yaşıyorsa dikkat edin!

BİR tür öğrenme bozukluğu olan Disleksi, kelimeleri ve hatta harfleri seçmede yaşanan bir güçlük olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle çocuklar okumaya geç başlayabiliyor. Uzmanlar özellikle öğretmenleri ve ebeveynleri bu konuda uyarıyor. Bill Gates ve Albert Einstein gibi dünyaca ünlü dahilerde de bu rahatsızlığın var olduğu biliniyor.

Disleksi'nin birkaç belirtisini sayarsak; çocuğun konuşma zamanı gelmesine rağmen konuşmaya başlamada ve sözcükleri çıkarmada güçlük çekmesi, kelimelerin birbirleri ile karıştırılması, peltek konuşma, aşağı ve yukarı gibi yer yön belirten kelimeleri ters kullanması, yürürken yalpalama ve sağa sola çarpma, nedensiz ağlama ve gülme, okuma ve yazma konusunda güçlük çekme diyebiliriz.

TEDAVİDE DOĞAL YOLLAR

Tam teşhis konulduktan sonra uzman bir öğretmen ve psikolog yardımı ile bu hastalıkla baş edebilirsiniz. Disleksi tedavisinde ayrıca doğal sağlık tedavilerinin de uygulanması söz konusudur. Kurtpençesi olarak adlandırılan bitkinin üç hafta boyunca günde üç kez kullanımı ile tedavi sürecinde olan çocuğun gerekli besinleri alabilmesini sağlamanız mümkündür. Bunun yanı sıra bazı terapilerin de Disleksi üzerinde etkili olduğu kanıtlanmıştır.