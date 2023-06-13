Korkmayın! Kırık boyun sendromu yaşıyorsunuz

CEP Telefonu Boynu Sendromu ya da Kırık Boyun Sendromu… Bu sendrom bir dizi ağrılı boyun semptomuyla kendini gösterir. Ağrı genellikle boyun bölgesinde başlar ve omuzlara ve sırta yayılır. Şiddetli baş ağrısı en önemli belirtisidir.

Dünyada 3 milyar cep telefonu kullanan insanın maruz kaldığı bir hastalıktır.

Kırık Boyun Sendromunu önlemek için ilk adım tavsiyelerine kulak verin: Ekrana bakmaya ara verin, esneyin, kollarınızı yükseltin ve bunun için destek kullanın. Ekranlarınız göz hizasında olsun. Böylece başınız nötr bir pozisyonda kalabilir. Yatakta asla cep telefonu kullanmayın ve ekranınızın ışığını ayarlayın. Ağrılarınız devam ediyorsa bir sağlık profesyoneline danışın. Fizyoterapi seansları ayarlanabilir ve ağrınızı anlık olarak gidermek için ağrı kesici alabilirsiniz.