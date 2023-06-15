Kişniş otunun faydaları nelerdir? Kişniş otu nasıl tüketilir?

Taze ve kurutulmuş olarak da kullanılabilen kişniş aslında bir dünya bitkisi. Keza Afrika ve Asya'da da sık yetiştirilip tüketiliyor. Kokusu nedeniyle kozmetik sanayisinde kendine yer edinen bu özel bitki son günlerde sağladığı faydalarla çok konuşuluyor. Aktarlardan ya da marketlerden kolayca temin edebileceğiniz kişniş otu ne işe yarar, nerelerde kullanılır?

KİŞNİŞ OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Demir, magnezyum, lif, protein ve K vitamini bakımında oldukça zengin olan kişniş otu aynı zamanda az miktarda fosfor, kalsiyum ve potasyum içerir. Göz sağlığında olumlu etkileri gözlenen kişniş otu genellikle menstrüel bozukluklar ve cilt rahatsızlıklarında kullanılır. Kokusu ve lezzetiyle pek çok kişinin mutfağından eksik etmediği bu mucizevi kişniş otunun faydaları şunlardır: