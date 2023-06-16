A Vitamini desteğiyle göz sağlığınızı koruyun

A vitamini; görme, büyüme, üreme, embriyonun gelişmesi, kan yapımı, bağışıklık sistemi ve doku hücrelerinin farklılaşması için gerekli olan bir vitamindir. A Vitamini aynı zamanda dokularının bakım ve onarımını sağlayarak dokuların ve cildin sağlıklı olmasını sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir, kemiklerin, dişlerin ve üreme sisteminin gelişmesine yardımcı olur.

A vitamini; karaciğer, balık yağı, süt, tereyağı, yumurta gibi hayvansal besinlerde bulunur.

Ayrıca portakal, birçok koyu yeşil yaprak sebze, sarı ve turuncu meyveler (kayısı, şeftali vb.) ve ceviz gibi bitkisel kaynaklardan A vitamini ön maddesi (karotenoid) alırsınız, A vitamini ön maddesi vücutta A vitaminine dönüştürülür.

GÜÇLÜ NEMLENDİRİCİ BADEM YAĞI SAÇLARA DA FAYDALI

BADEM yağı, cilt bakımında oldukça faydalı ve yaygın bir kullanıma sahiptir. Cildi pürüzsüzleştiren ve yatıştıran çok işlevli bir üründür. Belki de birçok kozmetik firması badem yağının bu özelliğinden dolayı ürünlerine bu maddeyi katmaktadır. Cilt bakımının yanı sıra saç, kaş, kirpik bakımında da badem yağının son derece olumlu etkileri bulunur.

Bunun nedeni ise badem yağı asitlerinin diğer yağlardan daha yüksek bir içeriğe sahip olmasıdır. A, B1, B2, B6 ve E vitamini bakımından tüm cilt tipleri için nemlendirici etkisi olan badem yağı; aynı zamanda çinko, magnezyum ve kalsiyum yönünden de oldukça zengin nemlendirici bir güç kaynağıdır.

GÜNDE BİR AVUÇ KAJU KALBİ GENÇLEŞTİRİR!

GÜNDE bir avuç kajuyla kalp-damar sağlığınızı koruyabilirsiniz. Kaju fıstığı, kalp sağlığını yenileyen kuruyemişler arasında bulunuyor ve kan basıncının düşmesine yol açabileceği çeşitli sağlık yararlarına sahiptir.

KIRMIZI MERCİMEK İYİ KOLESTEROLÜ ARTIRIYOR

KIRMIZI mercimek, bağırsak hareketlerini ve sağlıklı bağırsak bakterilerinin gelişmesini destekler. Buna ek olarak, kırmızı mercimek birçoğu kalp hastalığı ve tip 2 diyabet gibi kronik hastalıklara karşı koruma sağlayan, fitokimyasallar adı verilen çok çeşitli yararlı bitki bileşikleri içerir. Tip 2 diyabeti bulunan obez veya fazla kilolu 48 kişi üzerinde yapılan 8 haftalık bir çalışma mercimek yemenin iyi kolesterol düzeyini arttırdığını göstermiştir.