Akıllı lens için uzman hekime danışın

Halk arasında akıllı lens olarak bilinen çok odaklı merceklerin, hem yakın hem de uzak görüş olanağı sunduğunu kaydeden Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, bu operasyon kararını uzman hekimlerin vermesi gerektiğini söyledi. Akıllı mercek (multifocal) operasyonunun 40 yaşından sonra uygulanması gerektiğine dikkat çeken Kaşkaloğlu, hastanın durumuna göre yapılan göz içi mercek ameliyatlarının başarılı sonuçlar verdiğini dile getirdi.

HER HASTAYA UYGUN OLMAZ

Son dönemde sosyal medyada ve televizyonlarda akıllı mercekle ilgili tanıtımlar yapıldığını hatırlatan Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Bu durum, akıllı mercek ameliyatı herkese uygunmuş gibi bir algıya neden oluyor. Fakat bu operasyon gözünde göz tembelliği gibi rahatsızlığı olanlara uygun olmuyor. Veya pilot, şoför gibi belli meslek gruplarına yapılması olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. mutlaka hastanın yaşı, mesleği, yaşam tarzı ve gözün yapısı gibi kriterler göz önünde bulundurulması gerekiyor. Katarakt ameliyatına benzer şekilde mercek alınıyor ve yerine çok odaklı lens konuluyor. Bu kalıcı ve başarı oranı yüksek bir operasyon türü. Hastalar akıllı lens sayesinde uzağı ve yakını herhangi bir gözlük kullanmadan görebiliyor" diye konuştu.

BAŞARILI SONUÇLAR VERİYOR

Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok odaklı lens teknolojisi aynı anda yakın, orta ve uzak mesafeleri görebilmenizi sağlıyor. Özellikle gözlük kullanmak istemeyen hastalar bu operasyonu olmak istiyor. Gözlerinde miyop, hipermetrop gibi göz bozukluğu olanlarda görme kusurları tedavi edilebiliyor. Hastalar operasyon sonrasında yürüyerek evine gidebiliyor.