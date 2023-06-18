Sağlıklı babalar nasıl beslenir?

Babalarımızın sağlığı, mutluluğu ve uzun ömürleri, onları sevgiyle beslediğimizde daha da güçlenir.

Babalar Günü'nde, babalarımıza sevgimizi göstermek için onlara sağlıklı bir yaşam tarzı armağan edebilirsiniz. Her yıl haziran ayının üçüncü pazarı kutlanan babalar günü geldi çattı. Bu özel gün, babalarımıza sevgimizi göstermek ve onların varlıklarını takdir etmek için çok güzel bir fırsattır. Babalarımızın sağlıklı ve uzun bir ömür geçirmesi bizler için önemlidir. Sağlıklı bir ömür denildiği zaman beslenme burada kilit bir rol oynamakta.

KADINLAR DAHA BİLİNÇLİ

Yapılan çalışmalar gösteriyor ki kadınlar erkeklere kıyasla beslenme düzenlerine, seçtikleri besinlere daha çok dikkat ediyorlar.

Kadınlar daha çok sebze - meyve tüketirken, erkekler tercihini daha çok hayvansal gıdalardan ve yüksek yağlı besinlerden yana kullanıyor. Bu durum erkeklerde kilo sorunu ve buna bağlı metabolik hastalıkların görülme sıklığını arttırıyor.

BELİNİZİN GENİŞLİĞİ KAÇ CM?

Erkekler çoğunlukla göbek bölgesinden kilo alırken kadınlar kalça bölgesinden kilo almaya meyillidir. Erkeklerde cinsiyet hormonlarına bağlı olarak karın çevresinde görülen bu yağlanma tipine "abdominal obezite" denir. Karın bölgesindeki yağlanma vücudun diğer bölgelerindeki yağlanmalara göre çok daha tehlikelidir. Çünkü bu bölgeden alınan kilolar yalnızca deri altı yağlanmasını değil aynı zamanda iç organların da yağlanmaya başladığının göstergesidir.

Göbek çevresindeki yağların bir diğer dezavantajı da metabolik olarak aktif olmalarıdır. Buradaki yağ dokusu birçok hormon ve hormon benzeri protein üretip kan dolaşımına salgılar. Bu salgıların kan dolaşımında yükselmesi de birçok kronik rahatsızlığa yol açar. Erkeklerde 102 cm ve üzeri kadınlarda ise 88 cm ve üzeri bel çevresi sağlık açısından risk teşkil etmektedir.

Vücuttaki fazla yağı kaybetmek ve ideal ağırlığa ulaşmak, sağlığa çok çeşitli şekillerde fayda sağlar. Fazla kiloların azaltılması kalp ve damar sağlığını korur, eklemlere binen yükü azaltır ve genel sağlık parametrelerini olumlu yönde etkiler.

Unutulmamalıdır ki kilo kontrolü sadece fiziksel sağlık için değil, aynı zamanda enerji seviyelerini yükseltmek, özgüveni artırmak ve daha aktif bir yaşam sürmek için önemlidir. Aslında erkekler kadınlara kıyasla kilo verme açısından çok daha avantajlı konumdadır. Çünkü erkeklerin kas oranı kadınlara göre fazla olduğundan dinlenme metabolizma hızı dediğimiz "bazal metabolizma hızları" çok daha yüksektir.

Yani dinlenme halinde bir erkek, bir kadına kıyasla çok daha fazla enerji harcar. Bu yüzden erkekler daha yüksek kalorilerle daha kolay zayıflayabilir.

EN BÜYÜK DESTEKÇİ

Babalar Günü, babalara bu konuda farkındalık yaratmak ve sağlıklı bir gelecek için adımlar atmalarına destek vermek için harika bir fırsattır. Babalarımıza kilo kontrolü sağlamak ve sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazandırmak için 2 önerim var.

Sağlıklı mutfak alışkanlıkları beraberinde sağlıklı beslenmeyi getirir. Erkeklerin mutfağa girmesi ve yemeklerin hep beraber hazırlanması sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesine yardımcı olur. Erkekler kendi yemeklerini hazırlayarak öğünlerinde kontrol sahibi olurlar ve dengeli bir diyet için daha sağlıklı malzemeler seçebilirler. Taze meyve ve sebzeler, tam tahıllar, sağlıklı protein kaynakları ve sağlıklı yağları içeren dengeli bir diyet oluşturabilirler. Ayrıca, fast food ve işlenmiş gıdalara olan bağımlılığı azaltabilir, sağlıklı ev yapımı alternatifleri tercih edebilirler.

Erkeklerin mutfağa adım atmaları ve bu alanda aktif olmaları, kendileri ve sevdikleri insanlar için daha sağlıklı bir gelecek yaratmalarına yardımcı olur.

AİLECE SPOR

Egzersiz yapmak sadece bireysel bir çabayla değil, ailecek yapıldığında da büyük faydalar sağlar. Beraber hareket etmek ailedeki her bireyin sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemesine yardımcı olur. Aynı zamanda egzersiz yapmak, obeziteyi önlemeye, kalp hastalığı riskini azaltmaya ve genel sağlık durumunu iyileştirmeye yardımcıdır.

Düzenli egzersiz, daha iyi uyku kalitesi sağlar, stresi azaltır ve ruh halini iyileştirir. Beraber yapılan spor aktiviteleri, aile üyeleri arasındaki bağları güçlendirir.

Ortak bir hedefe yönelik çalışmak, birbirine destek olmak ve birlikte zaman geçirmek, aile üyelerinin birbirleriyle daha iyi iletişim kurmasını ve bir ekip olarak hareket etmesini sağlar. Sizler de bu anlamlı günde hep beraber sağlıklı bir yolculuğa başlayabilirsiniz. Kendileri ve aileleri adına daha iyi bir gelecek inşa etmek için adımlar atan tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun.