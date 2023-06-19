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Haberler Sağlık Bu şikayetleriniz varsa hekiminize başvurun

Bu şikayetleriniz varsa hekiminize başvurun

19.6.2023

Gazete

Bu şikayetleriniz varsa hekiminize başvurun
Prostat büyümesi tıpta "Benign Prostat Hipertrofisi" (BPH) olarak adlandırılır. BPH, prostat bezinin erkeklerde artan yaşla birlikte büyümesi ve bazı şikayetlere yol açmasıdır. BPH, oldukça sık görülen bir hastalıktır. Elli yaş civarı erkeklerin dörtte birinde, 80 yaş civarı erkeklerinde yaklaşık yarısında prostat büyümesine bağlı şikayetler vardır. Belirtileri arasında idrar yapmaya başlarken zorlanma, sık sık idrara çıkma, işeme sırasında idrarın zayıf olarak akması olarak sıralıyabiliriz. Eğer bu belirtilerden bir kaçı varsa acil olarak doktora gidiniz.
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