Fesleğenin faydaları nelerdir? Fesleğenin zararları var mıdır?

FESLEĞENİN FAYDALARI NELERDİR?

Fesleğenin sayısız faydalarını görebilmek için kullanılan ve en makbul çeşidi olan hali yeşil, parlak yapraklı olan çeşididir. Lacivert- mor renkli yaprakları olan çeşidine ise reyhan denilmektedir.

Çok eski çağlarda fesleğenin yapraklarını ezerek migren hastalarına koklatılmak suretiyle ağrı kesici etkisinden faydalanıldığı bilinmektedir. Bu yüzden fesleğen kokusu günümüzde de ağrı kesici olarak kullanılır.



Vücuttaki ağır metallerin atılımını sağlayıcı etkisi vardır.



Kurutulmuş fesleğeni şeker hastalarının tüketmesi tavsiye edilir. Kan şekerini düşürücü etkisi için kurutulmuş fesleğenin çayını yapıp tüketebilirsiniz.

