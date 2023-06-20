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Haberler Sağlık Fesleğenin faydaları nelerdir? Fesleğenin zararları var mıdır?

Fesleğenin faydaları nelerdir? Fesleğenin zararları var mıdır?

Antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip olan fesleğenin faydaları nelerdir? Akdeniz ve Ege bölgelerinde bulunan ve tüm yıl boyunca yetişebilen fesleğen ne işe yarar? A Vitamini, K Vitamini, Demir, Manganez, Kalsiyum ve uçucu yağlar içeren fesleğenin zararları var mıdır?

20.06.2023, 08:44 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023, 08:56

Son günlerde yoğun ilgi gören bitkilerden biri olan fesleğen yeşil renkli, boyu 20 cm ile 60 cm arasında değişen yumuşak yapraklı ve pembe renkli çiçekler açan bir bitkidir. Soğuğa karşı oldukça duyarlı olan bu bitki, kuru ve sıcak yaz aylarını daha çok sever. Genellikle Akdeniz ülkelerinde yetişir ve tek yıllık bir bitkidir. Özellikle yaz aylarında fesleğen tohumunu çoğu yerde bulabilirsiniz ve evinizde, pencere önünde veya balkonunuzda saksı içerisinde kolaylıkla bakımını yapabilirsiniz. Fesleğenin pek çok farklı faydası ve kullanım alanı bulunmaktadır. Özellikle alternatif tıpta oldukça şifalı bir bitki olarak kabul edilir. İşte 'fesleğen nasıl kullanılır' sorusunun ayrıntıları…

Fesleğenin faydaları nelerdir? Fesleğenin zararları var mıdır?

FESLEĞENİN FAYDALARI NELERDİR?

Fesleğenin sayısız faydalarını görebilmek için kullanılan ve en makbul çeşidi olan hali yeşil, parlak yapraklı olan çeşididir. Lacivert- mor renkli yaprakları olan çeşidine ise reyhan denilmektedir.

Çok eski çağlarda fesleğenin yapraklarını ezerek migren hastalarına koklatılmak suretiyle ağrı kesici etkisinden faydalanıldığı bilinmektedir. Bu yüzden fesleğen kokusu günümüzde de ağrı kesici olarak kullanılır.

Vücuttaki ağır metallerin atılımını sağlayıcı etkisi vardır.

Kurutulmuş fesleğeni şeker hastalarının tüketmesi tavsiye edilir. Kan şekerini düşürücü etkisi için kurutulmuş fesleğenin çayını yapıp tüketebilirsiniz.

Fesleğenin faydaları nelerdir? Fesleğenin zararları var mıdır?

İçerisinde %83 oranında doymamış yağ vardır. Fesleğen yağı da bu yüzen oldukça değerli bir yağdır.

Kansere karşı koruyucu bir etkisi vardır. Akciğer, ağız, cilt ve karaciğer kanserini önleyici fitokimyasallar içermektedir.

İçeriğindeki antioksidan ve antienflamatuar maddeler sayesinde kalp sağlığınızı korur.

Fesleğenin cilde faydaları bulunmaktadır. Ciltteki akne sorunlarının önlenmesini sağlar ve cildin daha parlak ve genç görünmesinin sağlar. Yaşlanma belirtilerine karşı cildinizi korur.

Fesleğenin mucizevi etkilerinden biri de epilepsinin kontrol altına alınmasını sağlıyor olmasıdır. Fesleğen, beyindeki spazmodik etkileri azaltmaktadır. Hayvanlar üzerinde yapılmış olan çalışmalarda içeriğindeki öjenolün özellikle sinir sistemine etki ettiği görülmüştür.

Çağımızın hastalıklarından biri olan uyku problemlerine karşı da fesleğen kullanılmaktadır. Fesleğen, kan akışını düzenleyici etkisiyle sizi rahatlatır ve rahat bir uyku uyumanıza yardımcı olur.

Fesleğen, anti-bakteriyel bir bitki türüdür. Bu sayede vücudunuzu hastalıklardan korur ve enfeksiyona sebep olan bakterileri önler.

Fesleğenin sigaraya etkisi de son yıllarda popüler bir bitki olmasına sebep olmuştur. Günde 3-4 defa fesleğen yaprağı çiğnemek sigarayı bırakmak isteyen kişilere ciddi fayda sağlamaktadır ve bırakmayı kolaylaştırıcı etkisi vardır.

Baş dönmelerini ve öksürüğü önler. Gribal hastalıklarda sıklıkla kullanılır.

Fesleğenin sadece kendisi değil yağı da tam bir şifa deposudur. Fesleğen yağı, mideyi rahatlatır, sindirimi kolaylaştırır ve şişkinliği önler. Fesleğen yağını günde 2 kez, 2 damla olacak şekilde ağız yoluyla alabilirsiniz. Ancak kullandığınız yağın doğal olduğuna özen göstermeniz önemlidir.

Fesleğenin faydaları nelerdir? Fesleğenin zararları var mıdır?

FESLEĞENİN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

Fesleğenin 100 gramından yaklaşık 23 kalori bulunmaktadır. 1 yaprak taze fesleğenin 5 gram olduğunu düşünürsek yaklaşık 2 kalori ettiğini söyleyebiliriz.

Taze fesleğenin sağladığı kalori protein içeren bir bitki olmasından kaynaklıdır.

Fesleğen K ve A vitaminleri açısından zengin bir bitkidir.

Fesleğenin faydaları nelerdir? Fesleğenin zararları var mıdır?

FESLEĞEN NASIL KULLANILIR?

Fesleğen en çok taze olarak kullanılmaktadır. Taze fesleğeni camınızın önüne koyduğunuz zaman evinize sineklerin girmesini önlemiş olursunuz.

Fesleğen nasıl yenir'' sorusu sıklıkla merak edilir. Fesleğen, pişirildiği zaman kokusunu ve tadını kaybeden bir bitkidir. Bu yüzden yemeklerde kullanılacaksa, yemek piştikten sonra en son servis aşamasında ekleyebilirsiniz.

Kurutulmuş fesleğenin en yaygın kullanım şekli baharat olarak kullanılmasıdır. Aynı zamanda kurutulmuş fesleğen ile lezzetli bir fesleğen çayı da yapabilirsiniz.

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