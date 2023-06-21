Karaciğerinizi temizleyin!

En büyük organlardan biri olan karaciğerin, besinlerle birlikte alınan vitamin ve minerallerin emilmesi, vücuttaki zararlı maddelerin temizlenmesi gibi hayati görevleri bulunuyor. Doğru yiyecekler antioksidan etkileri ile karaciğeri temizler ve korur. Peki karaciğeri korumak için hangi besinleri tüketmek gerekiyor? Dr. Fevzi Özgönül, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi:

TOKSİNLERİ ATIYOR SARIMSAK: Karaciğer enzimlerini aktive ederek toksinlerin vücuttan atılımına destek olur. Sülfür bazlı bir madde olan alicin içeriğiyle karaciğer detoksifikasyonunu sağlar.

KIRMIZI PANCAR VE HAVUÇ: Her ikisinde de betakaroten vardır ve karaciğer fonksiyonlarının iyileşmesini sağlar. Pancar vücuttan ağır metallerin

temizliğinde rol alır.

HÜCRELERİ ONARIYOR ELMA: Yüksek lif içerir ve sindirim sistemindeki toksinlerin atılımına destek olur.Böylece karaciğerin içini kolaylaştırır.

BROKOLİ VE KARNABAHAR: Sülfür içeriği ile güçlü detoksifiye sağlar ve Glukosinolat içeriği ile ansrojen maddeler ve toksin atılımı sürecinde karaciğer destekler.

ENGİNAR: Enzim üretimini destekler. Karaciğer hücre onarımına destek olur ve yağlanmasını engeller.

ZERDEÇAL: Karaciğeri güçlendirir yağların sindirimini kolaylaştırır.

ZENCEFİL: Zencefilin karaciğer yağlanmasına karşı koruyucu olduğu ve tedavi ettiği ortaya çıkmıştır.

KOYU yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, roka, tere, pazı gibi koyu yapraklı sebzeler yüksek klorofil içeriği sayesinde vücutta biriken çevresel toksinleri emme özellikleri vardır. Aynı şekilde ağır metaller ve kimyasallara karşı da karaciğeri desteklerler.

LİFLİ BESİNLER HASTALIKLARA KALKAN

LİFLİ gıdalar pek çok hastalığın önlenmesine yardımcı olduğu gibi ömrü de uzatıyor. Teksas Üniversitesi'nde yapılan çalışmaya göre bol lifli gıdaları tüketen hastalar daha az lif tüketenlere kıyasla daha uzun yaşıyor. "Meyve, sebze, baklagiller gibi lifli gıdaların bol tüketilmesinin kanser dışında hipertansiyon, kalp hastalıkları gibi birçok hastalıkta faydası var. Lifli gıdalar ayrıca immunoterapi etkinliğini de artırıyor.

KARANFİL YAĞI ŞİFA DAĞITIYOR

KARANFİL yağı, içeriğinde bulunan güçlü antiseptik özelliği ile dişlerde gelişen iltihabı düşürür. İçeriğinde yer alan vitamin ve mineraller ile bazı rahatsızlıkların iyileşmesine katkı sağlayan karanfil yağının kullanımı eski dönemlere kadar dayanmaktadır. Karanfil yağı ağız içerisindeki bakterileri ve mikropları temizler. Eklem ve kas ağrılarını gidermede faydalıdır. Stres sonrası baş ağrısı yaşayan insanlarda baş ağrısını gidermede faydalıdır. Enfeksiyon oluşumunu önler. Bağışıklık sistemini koruma sağlar. Hafızayı güçlendirir. Birçok rahatsızlık ve problem için fayda sağlayan ve tavsiye edilen bu ürünü kullanmadan önce mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.