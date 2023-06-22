Keçiboynuzu pekmezi neye iyi gelir, faydaları neler?

Vücuda sayısız faydaları olan keçiboynuzu pekmezinin öne çıkan faydalarını sizin için sıraladık;
Keçiboynuzu pekmezi tam bir antioksidandır. Keçiboynuzu pekmezi balgam söktürücü olduğu için ciğerlere faydalıdır. Sindirim sisteminin düzenlenmesini sağlar. Kilo almak isteyen ve alamayan kişiler için faydalıdır. Enerjiyi yükseltir. Kemiklerin gelişimini destekler. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar ve hastalıklara karşı kalkan görevi görür. Vücuttan serbest radikallerin atılımını hızlandırır.