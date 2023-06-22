Keçiboynuzu pekmezi neye iyi gelir, faydaları neler?

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ ZARARLARI

Sağlığa sayısız faydaları olan keçiboynuzu pekmezinin gereğinden fazla tüketildiğinde doğal olarak bazı zararları ortaya çıkabilecektir. Bu nedenle kararında ve yeterli miktarda tüketmek gerekmektedir. Keçiboynuzu pekmezinin öne çıkan zararlarını sizler için sıraladık;

Fazla tüketildiğinde bazı kişilerde baş dönmesiyle beraber mide bulantısı ortaya çıkabilir.



Keçiboynuzu genel olarak lifli gıda kategorisinde olduğu için fazla tüketimi ishale neden olabilir.



