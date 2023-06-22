Riskleri en aza indirerek meme kanserinden korun

ÖZEL İzmir Gazi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Karagülle, her 8 kadından birisinin hayatının bir bölümünde meme kanseriyle karşılaştığını söyledi.

MEME kanserinin kadınlarda sık görülen kanser tipi olduğunu belirten Op. Dr. İbrahim Karagülle, "Meme kanserinde risk faktörlerini sayacak olursak birinci sırada aile öyküsünün olması yer alır. Yani anne, teyze, kız kardeşlerde meme kanseri saptanmış kadınlarda risk yüksektir. Ayrıca hiç doğum yapmamış kadınlarda da risk yüksektir. Bunların yanında önlenebilir risk faktörleri de vardır. Bunlar; sigara ve alkol tüketimi, doğum kontrol hapı kullanımı, yağlı diyet, şişmanlık, menopoz sonrası hormon kullanımı, spor ve egzersizden uzak yaşam biçimi olarak sayılabilir" dedi.

AĞRISIZ KİTLELERE DİKKAT!

MEME kanserinde sık rastlanan bulgunun memede ağrısız kitle saptanması olduğunu belirten Op. Dr. Karagülle, "Ayrıca meme başında içeri çökme, meme üzerinde gamze şeklinde çöküntü, meme başı akıntısı, meme cildinde portakal kabuğu görünümü de bulgular arasındadır

Tanı yöntemlerini sayacak olursak öncelikle belli aralıklarla kendi kendini muayene, şüphe halinde vakit kaybetmeden bir genel cerrahi uzmanı muayenesi ardından meme ultrasonografisi, mamografi ve gerektiğinde iğne ile veya açık biyopsi uygulanması ile kesin tanı konulmaktadır" dedi.