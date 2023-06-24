Duymer ile yaz tatilinde işitmeniz yarım kalmasın

Türkiye genelinde ISO 9001 kalite belgeli 100 şubesiyle hizmet veren ve 3 farklı şehirde TSE belgeli ve tam donanımlı olarak çalışan, Duymer İşitme Cihazları Merkezi önümüzdeki 9 günlük bayram tatilinde Türkiye genelindeki tüm şubeleri nöbet usulü ile çalışmaya devam edecek. Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz önümüzde 9 günlük bir Kurban Bayramı tatili var. Bu süreçte işitme cihazı kullanıcılarının en büyük problemi işitme cihazlarının pili bittiğinde ya da arıza oluştuğunda pil alacak, tamir ettirecek bir servis bulamamasıdır. Bu anlamda 25 yıldır halkımızın güvenini kazanan bir firma olarak bu 9 günlük tatil boyunca Türkiye genelinde bulunan 100'den fazla şubemiz nöbet usulü ile çalışarak halkımızın hizmetinde olmaya devam edecektir. Hastalarımız çağrı merkezimiz 444 35 48 numaralı telefondan kendilerine en yakın nöbetçi olan bayimizi öğrenebilirler" dedi.

DÜNYA MARKASI CİHAZLAR

Duymer İşitme Cihazı Merkezleri olarak dünyanın 3 seçkin markasını yaygın şube ve bayi ağı ile Türkiye'nin her noktasına ulaştırmaya çalıştıklarını belirten Av. Salih Baz, "Duymer İşitme Cihazları Merkezi Danimarka, Alman ve Amerikan malı seçkin markalarını Türkiye tek yetkili distribütörü olarak Türkiye genelindeki ISO 9001 kalite belgeli 100 şubesi ile hastalarına ulaştırmaktadır. Ayrıca nano teknolojiye ve ileri teknolojiye sahip işitme cihazlarını Türkiye'ye getirerek tüm hastalarının hizmetine dünya standartları çerçevesinde 5 yıl garanti avantajlarıyla beraber sunuyor" dedi.

KALİTELİ İŞİTME

Günde ortalama 250 adet işitme cihazı montajı ve kulak kalıbı üretim kapasitesine sahip olan Duymer İşitme Cihazları'nın, Türkiye'nin her bölgesine kaliteli işitmeyi ulaştırdığını belirten Av. Salih Baz Almanya, Danimarka ve Amerika'nın gözde işitme cihazı markalarının ürettiği IP68 sertifikasına sahip su geçirmez işitme cihazları ile işitme cihazı kullanıcılarının da dilediği gibi deniz, havuz keyfi ile tatil yapabileceğini söyledi.

Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR Başkanı Av. Salih Baz önümüzde 9 günlük bir Kurban Bayramı tatilinde de görevde olduklarını söyledi.

SÜREKLİ KENDİNİ YENİLİYOR

Av. Salih Baz "Duymer İşitme Cihazları Merkezi olarak 25 yıldır sürekli kendini yenileyen ve bu alanda her geçen gün hastalarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına tüm ekibimizle her geçen gün hizmet standartlarımızı daha ne kadar ileriye taşıyabiliriz diye fikir alışverişinde bulunuyoruz. Son olarak da üç boyutlu atölye projemiz ile kişiye özel en küçük işitme cihazlarımızı Türkiye genelindeki 3 atölyemizde de üretmeye başladık" dedi.

3 BOYUTLU ATÖLYE ILK DEFA TÜRKİYE'DE

HER bireyin kendisi gibi işitme kaybının da özel olduğunu belirten Av. Salih Baz, "Bu nedenle işitme cihazı seçiminde ve uygulamasında kişiye özgü bir yol izlenmelidir. Bireye özgü çözüm odaklı yaklaşımla çalışan Duymer İşitme Cihazları, üç boyutlu (3D) işitme cihazı ve kulak kalıbı üretim bandı atölyemizi tam otomasyon şeklinde hizmete açtık" dedi.

Üç boyutlu işitme cihazı atölyesini sektörde bir ilk olarak nitelendiren Av. Salih Baz "Bu sayede hastalarımızın kulak izleri genel merkeze geldiğinde montaj süreci başlamadan önce yapay zeka teknolojisine sahip Danimarka menşeili tarayıcılar ile taranacak sonrasında sahip olduğumuz özel yazılımlarla beraber hastalarımızın kendi kulak ölçülerine göre dizayn edilip son aşamada da Amerikan malı üç boyutlu yazıcılarımızda üretilecektir. Bu teknoloji sayesinde hastalarımıza hem son teknoloji işitme cihazlarımızla beraber kişiye özel sıfır hatayla üretimi gerçekleştirilen kalıplarla hastalarımıza işitme cihazlarını teslim edeceğiz" dedi.