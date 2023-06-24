Hamilelikte varis gelişimi ve emboli oluşumu

Hamileliğin özellikle ilk üç ayda deri içinde görülen renkli kılcal damarlar ve deri altında genişlemiş 1-2 mmlik yeşil geniş damarlar veya daha geniş varis pakelerin ortaya çıkmasına, ya da daha önce var olanların artmasına neden olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Özalp Karabay hamilelerde varis gelişimi ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Özalp Karabay hamileliğin ilerleyen dönemlerinde vücudun su tutmasına bağlı olarak doku ve dolaşımdaki sıvı miktarının artması, hamileliğin daha ilerleyen dönemlerinde anne rahminin büyüyerek bacaktan gelen toplardamarlara bası yapması nedeniyle bacaklarda toplardamarlar içinde venöz tansiyonun artması da varislerin ortaya çıkmasında önemli rol oynadığını söyledi.

GÖRSEL RAHATSIZLIK NEDENİ

HAMİLELİK sırasında ortaya çıkan varislerin öncelikle kişide görsel rahatsızlık yarattığını belirten Prof. Dr. Özalp Karabay, "İlerleyen dönemde de ağrı, hassasiyet, dolgunluk, kaşıntı, yorgunluk gibi yakınmalara neden olabilir. Hamilelikte bacak toplardamarlarında venöz hipertansiyona bağlı bacaklarda kanın göllenmesi ayakta uzun süre kalmakla bacaklarda ağırlık, dolgunluk hissi, şişlik ve ağrıyı oluşturmaktadır" diye konuştu.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

HAMİLELİK döneminde varis tedavisi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Özalp Karabay " Hamilelik dönemindeki varislerin çoğunluğu hamilelik bitimi, emzirme sonrası 3-4 aydan 12 aya kadar varan süreler sonunda kendiliğinden kaybolup gerileyeceği için, hamilelik ve emzirme döneminde zorunlu kalınmadıkça her türlü varise müdahale edilmemesi gereklidir. Bu dönemde oluşan varisler genellikle acil tıbbi sorun oluşturmamaları, hamilelik sonrası büyük çoğunluğunun kendiliğinden kaybolabilmesi, varislere yönelik yapılacak acil olmayan ve sadece kozmetik etki elde edilecek olan bir müdahale bebeğin ve annenin sağlığını minimalde olsa riske atmaya neden olabileceği için bu dönemde varislere yönelik hiç bir girişim yapılmaması tercih edilir

Ayrıca hamilelik ve emzirme döneminde hangi nedenle olursa olsun varis tedavisi için herhangi bir ilaç kullanımına en azından bebek sağlığı açısından hiç gerek yoktur. Hamilelik sürecinde bacaklarda oluşan şişlikler, ciddi ağrılar ve varisler için doktorun muayene sonrası önereceği uygun ebat ve basınçta varis çorabı kullanmak gerekebilir.

Bu özel dokuma çoraplar; ayaktan yukarıya doğru basınç azalacak şekilde tasarlanmış olup ödem ve şişlikle birlikte toplardamarlar ve bacaktaki göllenmeyi azaltarak mevcut şikayetleri de minimale indirmektedir" dedi.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE TROMBOEMBOLİ

PROF. Dr. Özalp Karabay, "Hamilelik döneminde hiçbir hastalığı olmayan gebede bile hamileliğin doğal seyrine bağlı olarak gelişen pıhtılaşma faktörlerindeki değişiklikler, hareketsizlik ve büyüyen anne rahminin komşuluğu olan büyük çaptaki toplardamarlara bası yaparak venöz kan akımını yavaşlatması gibi nedenlerle toplardamarlarda kan akımı yavaşlaması ve bunun sonucunda damar içi pıhtı oluşum riski artmaktadır" diye konuştu.

EGZERSİZ YAPMAK ÖNEMLİ

HAMİLELİĞİ takip eden doktorun izin verdiği ölçüde ve yoğunlukta yapılacak egzersizlerin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Karabay, " Kısa ve sık aralıklarla yapılan yürüyüşler baldır kaslarını ve derin toplardamarları pompalayarak venöz kan akımının artmasına, bacaklarda venöz durgunluk, göllenmeyi önleyerek şişliklerin de azalmasına neden olur" dedi.