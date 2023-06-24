‘Kuşlarınıza oyuncak seçerken dikkatli olun’

OYUNUN kuşlar için asla bitmeyen bir aktivite olduğunu söyleyen Kuş Veterineri Burak Uçar, " Siz onlara oyuncak almadığınızda, kendileri için oyuncak seçerler. Örneğin TV kumandası, klima kumandası, küçük biblolar, parlak yüzeyli eşya ya da süsler gibi çok sayıda ihtimal vermeyeceğiniz eşyalar onların oyuncakları olabilir" dedi.

" Kuşların seçimleri anlamsız olsa da bazıları çok zararlı boyalı ya da kimyasal içeren nesneler olabilir" diyen Kuş Veterineri Burak Uçar, " Bu sebeplerle onlara oyuncak seçimini sizin yapmanız en doğrusudur" dedi.

OYUNCAK seçerken bunlara dikkat edin:

1-SEÇECEĞİNİZ oyuncak sivri, kesici ya da delici olmamasıdır. Seçtiğiniz oyuncağın zarar verme ihtimali olan sivri ya da keskin bir ucu veya köşesi olmamalıdır. Bunu elinizi sürterek kontrol edebilirsiniz.

2-YENME durumu dikkate alınmalıdır. Kuşlar her şeyi yeme eğilimi olan obur miniklerdir. Bu yüzden seçtiğiniz oyuncağın yenme, kemirilme ya da ısırıldığında zarar verici olmamasına dikkat etmelisiniz.

3-BOYA içermemesine dikkat edilmelidir. Ağır kimyasallar ile boyanmış bir oyuncak kemirme durumunda zehirlenme yaşatır.

4-DOĞAL ürünlerin seçilmesi önemlidir. Seçtiğiniz oyuncakta tahta oyuncakların seçimi idealdir.

5-STERİL edilebilir olmasına özen gösterin. Dezenfektanlanması basit oyuncakların tercihi de önem arz eder.

6-TAKILMA ya da parmağının içinde kalacağı kıstıracağı alan olmamasına (biçimsiz delik, oyuk) dikkat edilmelidir. 7-FAZLA tüylü ya da iplikli olması yenme durumundan ötürü önerilmez.