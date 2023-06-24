Salkım salkım vitamin

ÜZÜM bol miktarda enerji ve lif içerir, protein açısından zengindir. Diğer meyvelerle kıyaslandığında en fazla çeşide sahip olan türlerden biridir. Anavatanı Anadolu olan çeşitleri 1200'ün üzerindedir. Üzümün antioksidan özelliği, E vitamininden 50, C vitamininden ise 30 kat daha fazladır. Üzüm beyin sağlığından, sindirim sistemine, cilt sağlığından kansere kadar birçok alanda faydalıdır. Üzümün faydalarını sıralayacak olursak: Kuvvetli bir antioksidandır, migrene iyi gelir, hazımsızlığı giderir, kolon ve meme kanserine karşı koruyucudur, göz sağlığını korumaya yardımcıdır.