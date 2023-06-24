Vertigodan korunmak için tuzu azaltın

Son dönemde toplumda sıklıkla görülen vertigo, biz sabit dururken etrafın döndüğü hissine verilen addır. Vertigo; bir hastalık değil, hastalığın nedenidir. Yaşayan kişilerde soğuk terleme, can kaybı korkusu, bulantı ve kusma görülür. Vertigo yaşla beraber artış gösterir kadınlarda daha sık görülür. Peki bu rahatsızlıktan korunmak için neler yapmalı?

BOL BOL SIVI TÜKETİLMELİ

Vertigodan korunmak için süt ve ayran için, yoğurt yiyin. Uzun ömürlü kutu sütler yerine günlük sütleri tercih edin. Eğer eşlik eden bir rahatsızlığınız yoksa kırmızı et yemekten korkmayın. Balık tüketmeye çalışın. Tuzu azaltın. Tuz iç kulaktaki sıvı artışına neden olup vertigoyu tetikleyebilir. Ama çay ve kahve gibi içeceklerden uzak durun. Çünkü bu tarz içecekler de iç kulakta sıvı artışına neden olabilir. Sakin sporları tercih edin. Sporun her alanda olduğu gibi vertigoda da önemi büyük.

HER GÜN YUMURTA ŞART!

Vertigo hastalığına karşı bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmeniz çok önemli. Öncelikle beslenme düzeninde dondurulmuş ve hazır gıdalara yer vermeyin. Özellikle protein ve sebze ağırlıklı beslenmeye çalışın. Güne yumurtayla başlayın. Yumurtada birçok mineral ve Omega 3 bulunur. Eğer başka bir rahatsızlığınız yoksa sabah kahvaltısında her sabah 1 ya da 2 köy yumurtası yiyin. Ceviz, badem, fındık ve fıstık yiyin.

GÜNEŞE ÇIKIN

SAĞLIKLI bir vücut için D vitamini oldukça önemli. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki ülkemizde 100 kişiden 70'inde D vitamini eksikliği bulunuyor. Bu nedenle de mümkün olduğu kadar güneşlenin. Unutmayın! İnsan bir sistem ve bu sistem herhangi bir şekilde bozulduğunda birçok hastalık gibi vertigoya neden olan hastalıklar da ortaya çıkabiliyor.