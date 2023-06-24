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Haberler Sağlık Yaz geldi: Kısa sürede zayıflamak isteyenler bu çaylar tam da size göre!

Yaz geldi: Kısa sürede zayıflamak isteyenler bu çaylar tam da size göre!

Yazın gelmesiyle birlikte tatil sezonu da açıldı. Fazla kilolarından kurtulmak isteyenler diyet programları aramaya başladı. Kilo verme sürecinde diyetle birlikte doğru ve dengeli beslenmek, spor yapmak, yağ yakımına yardımcı olacak bitki çaylarını tüketmek bu yolda size yardımcı olacak. Peki hangi bitki çayları yağ yakmanızda fayda sağlar? Kilo vermek için hangi bitki çaylarını içmeli?

Kilo vermede yağ yakımınızı hızlandıracak doğal ilaçlar vardır. Bitki çaylarından bahsediyoruz... Peki hangi bitki çayları kilo vermede size yardımcı olur?

Yaz geldi: Kısa sürede zayıflamak isteyenler bu çaylar tam da size göre!

YEŞİL ÇAY

Zayıflamaya yardımcı çaylar arasında ilk sırada yer alan yeşil çay, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırıcı etkiye sahip olan yeşil çay, bu sayede yağ yakımını da hızlandırmaktadır. Pek çok araştırmaya konu olan yeşil çayın düzenli tüketilmesi halinde kilo vermeyi hızlandırdığı gözlemlenmiştir. Yeşil çay tüketiminde de çok dikkatli olunmalıdır. Yeşil çay, bir bardak kahvenin yarısı kadar kafein içermektedir. Bu nedenle çarpıntı sorunu olanların yeşil çay tüketiminde çok dikkatli olmaları önerilmektedir.

Yaz geldi: Kısa sürede zayıflamak isteyenler bu çaylar tam da size göre!

MAYDANOZ ÇAYI

Maydanozun zayıflatıcı özelliği hemen hemen herkes tarafından bilinmektedir. Sindirimi kolaylaştıran maydanoz çayı, vücuttaki ödem atılmasına yardımcı olur. Oldukça güçlü bir içeriğe sahip olan maydonoz çayı, vücudun su tutmasını önler. Ancak hamilelerin ve emziren annelerin maydanoz çayı tüketimden kaçınmaları önerilir. 1 bardak suyu kaynatın ve kaynadıktan sonra ocaktan alın. Kaynamış suya 2 çay kaşığı ince kıyılmış maydanoz ekleyin. 3-4 dakika demlenmeye bırakın. Demlenen çayı süzdükten sonra tüketebilirsiniz.

Yaz geldi: Kısa sürede zayıflamak isteyenler bu çaylar tam da size göre!

YABAN MERSİNİ ÇAYI

Beslenme alışkanlıkları ve dengeli beslenmeyi sağlayan ve açlık hissini bastırmada yardımcı olan yaban mersini çayı ile zayıflamanız mümkün.

Yaz geldi: Kısa sürede zayıflamak isteyenler bu çaylar tam da size göre!

MATE ÇAYI

Mate yaprağı bitkisi zayıflatıcı bitkiler içerisinde en etkili olanlardan bir tanesidir. Vücuttan fazla suyun atılmasına yardımcı olur ve iştah kesici etkileriyle tok tutucu özellikleri bulunur. Mate yaprağının bu özellikleri sayesinde daha az yemek tüketmenize ve tok kalmanıza yardımcı olur.

Yaz geldi: Kısa sürede zayıflamak isteyenler bu çaylar tam da size göre!

BİBERİYE ÇAYI

Kuş dili otu olarak da bilinen biberiye, zayıflamak isteyen kişiler için mükemmel bir etkiye sahiptir. Yüksek miktarda A vitamini, C vitamini, B6 vitamini, B1 vitamini, B9 vitamini, magnezyum, kalsiyum, bakır ve demir minerallerine sahip biberiye, hazımsızlık ve sindirim problemi gibi sorunları ortadan kaldırmaktadır. Tüm bunların yanında migren, ağız ve boğaz yaralarını iyileştirir. Güçlü adet söktürücü özelliği sayesinde kadınların regli döneminde tüketebileceği biberiye çayı, kilo problemi olan kişilerin düzenli kullanımda zayıflayabileceği doğal bitki çaylarındandır.

Yaz geldi: Kısa sürede zayıflamak isteyenler bu çaylar tam da size göre!

TARÇIN ÇAYI

Herkes tarafından bilinen ve sevilen bir kokuya sahip olan tarçın çayı, termojenik etkisine sahiptir. Pek çok şifaya sahip olan Tarçın çayı aynı zamanda vücut sıcaklığını yükseltir ve metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlar. Metabolizmanın hızlanmasıyla birlikte kişi yediklerini çabuk yakar ve böylelikle kilo alma derdi ortadan kalkar. Tarçın çayının bir diğer özelliği ise vücudun kan şekerini dengeleyerek iştahı bastırır ve kolesterolü dengeler. Tarçın çayını, sade bir şekilde tüketebilir veya hazırladığınız bitki çaylarına tarçını toz şekilde ekleyip tüketebilirsiniz.

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