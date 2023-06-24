Yaz geldi: Kısa sürede zayıflamak isteyenler bu çaylar tam da size göre!

Kilo vermede yağ yakımınızı hızlandıracak doğal ilaçlar vardır. Bitki çaylarından bahsediyoruz... Peki hangi bitki çayları kilo vermede size yardımcı olur?
Kilo vermede yağ yakımınızı hızlandıracak doğal ilaçlar vardır. Bitki çaylarından bahsediyoruz... Peki hangi bitki çayları kilo vermede size yardımcı olur?
YEŞİL ÇAY
Zayıflamaya yardımcı çaylar arasında ilk sırada yer alan yeşil çay, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırıcı etkiye sahip olan yeşil çay, bu sayede yağ yakımını da hızlandırmaktadır. Pek çok araştırmaya konu olan yeşil çayın düzenli tüketilmesi halinde kilo vermeyi hızlandırdığı gözlemlenmiştir. Yeşil çay tüketiminde de çok dikkatli olunmalıdır. Yeşil çay, bir bardak kahvenin yarısı kadar kafein içermektedir. Bu nedenle çarpıntı sorunu olanların yeşil çay tüketiminde çok dikkatli olmaları önerilmektedir.
MAYDANOZ ÇAYI
Maydanozun zayıflatıcı özelliği hemen hemen herkes tarafından bilinmektedir. Sindirimi kolaylaştıran maydanoz çayı, vücuttaki ödem atılmasına yardımcı olur. Oldukça güçlü bir içeriğe sahip olan maydonoz çayı, vücudun su tutmasını önler. Ancak hamilelerin ve emziren annelerin maydanoz çayı tüketimden kaçınmaları önerilir. 1 bardak suyu kaynatın ve kaynadıktan sonra ocaktan alın. Kaynamış suya 2 çay kaşığı ince kıyılmış maydanoz ekleyin. 3-4 dakika demlenmeye bırakın. Demlenen çayı süzdükten sonra tüketebilirsiniz.
YABAN MERSİNİ ÇAYI
Beslenme alışkanlıkları ve dengeli beslenmeyi sağlayan ve açlık hissini bastırmada yardımcı olan yaban mersini çayı ile zayıflamanız mümkün.
MATE ÇAYI
Mate yaprağı bitkisi zayıflatıcı bitkiler içerisinde en etkili olanlardan bir tanesidir. Vücuttan fazla suyun atılmasına yardımcı olur ve iştah kesici etkileriyle tok tutucu özellikleri bulunur. Mate yaprağının bu özellikleri sayesinde daha az yemek tüketmenize ve tok kalmanıza yardımcı olur.
BİBERİYE ÇAYI
Kuş dili otu olarak da bilinen biberiye, zayıflamak isteyen kişiler için mükemmel bir etkiye sahiptir. Yüksek miktarda A vitamini, C vitamini, B6 vitamini, B1 vitamini, B9 vitamini, magnezyum, kalsiyum, bakır ve demir minerallerine sahip biberiye, hazımsızlık ve sindirim problemi gibi sorunları ortadan kaldırmaktadır. Tüm bunların yanında migren, ağız ve boğaz yaralarını iyileştirir. Güçlü adet söktürücü özelliği sayesinde kadınların regli döneminde tüketebileceği biberiye çayı, kilo problemi olan kişilerin düzenli kullanımda zayıflayabileceği doğal bitki çaylarındandır.
TARÇIN ÇAYI
Herkes tarafından bilinen ve sevilen bir kokuya sahip olan tarçın çayı, termojenik etkisine sahiptir. Pek çok şifaya sahip olan Tarçın çayı aynı zamanda vücut sıcaklığını yükseltir ve metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlar. Metabolizmanın hızlanmasıyla birlikte kişi yediklerini çabuk yakar ve böylelikle kilo alma derdi ortadan kalkar. Tarçın çayının bir diğer özelliği ise vücudun kan şekerini dengeleyerek iştahı bastırır ve kolesterolü dengeler. Tarçın çayını, sade bir şekilde tüketebilir veya hazırladığınız bitki çaylarına tarçını toz şekilde ekleyip tüketebilirsiniz.