Yazın cildinizi ihmal etmeyin

En değerli giysimiz olan cildimizin her mevsim bakımı hak ettiğini söyleyen İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ecem Bulut Okut, " Nasıl ki kışın soğuk havanın etkileri ile yıpranıyorsa yazın da güneş ışınlarına artan maruziyet ve havuza girme gibi cildimizi tahriş edebilen ve kurutan aktivitelerimizin artması cildin yıpranmasına neden olmaktadır. Bu yüzden yaz döneminde bazı önlemler alarak cildimizi koruyabiliriz" diye konuştu.

GÜNEŞTEN KORUNMAK ÖNEMLİ

"Bu durumlardan korunmak için öncelikle güneşten korunmayı ihmal etmemeliyiz" diyen Dr. Ecem Bulut Okut, " Bunun için güneş koruyucu kremleri yeterli ve doğru sıklıkla kullanılmalıdır. Güneş kremi dışarı çıkmadan 20 dakika önce sürülüp 2 saatte bir yenilenmeli, işaret ve orta parmağımız boyunca sürdüğümüz güneş kremi tüm yüz, kulaklar ve boyuna dağıtılmalı, yazın diğer açıkta kalan alanlara da güneş koruyucu kullanımı atlanmamalıdır. Fiziksel olarak şapka, güneş gözlüğü ve ince uzun kıyafetlerle derimizi zararlı güneş ışınlarından korumalıyız. Yine sık duş alma ve havuz gibi deride kuruma ve tahrişe neden olan aktivitelerimiz artması nedeniyle düzenli deri nemlendirmesi olmazsa olmazdır" dedi.

KOZMETİK İŞLEMLERDE UYGULANABİLİR

Cilt kalitesinin kozmetik işlemlerle artırılabildiğini belirten Dr. Ecem Bulut Okut, "Yazın birçok kozmetik işlemi uygulamaya devam edebilmekteyiz. Bunların başında cilt kalitesini arttıran gençlik aşıları, botoks uygulamaları ve dolgu uygulamalarıdır. Sayılan tüm bu işlemler derinin yüzeyinde bir reaksiyona yol açmadığı için yazın da uygulanması tamamen güvenlidir. Yazın uygulamaktan kaçındığımız işlemler ise ablatif lazerler ve soyucu kimyasal peeling uygulamaları gibi deri bütünlüğünü bozan işlemlerdir. Önerimiz her mevsim cilt bakımını ihmal etmeyip güneşten korumayı unutmamanızdır" dedi.