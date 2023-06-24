Yürüme bozukluğunun nedeni omurilik kanal darlığı olabilir

Özellikle 50 yaşlarından itibaren sık görülen bir hastalık olan omurilik kanal daralmasının, doğuştan gelen nedenlerle olabileceği gibi travmalar, bel kayması ve bel fıtıklarının kireçlenmesi nedeniyle olabileceğini söyleyen Özel İzmir Gazi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Seymen Özdemir, 50 yaşlarından sonra yürüme güçlüğü ile görülen omurilik kanal daralmasının tedavi edilebilir bir omurga hastalığı olduğunu söyledi.

BELDE KANAL DARLIĞI

Op. Dr. Seymen Özdemir, "Her seviyede omurilik kanal darlığı görülebilir ancak sıklıkla bel bölgesinde omurilik kanal darlığı görülebilmektedir. Bacaklarınızda uyuşukluk, giderek azalan yürüme mesafesi ve artan dinlenme ihtiyacı, kaslarda kramp, bacaklarınızda güçsüzlük, ağrı, dinlenme sonrasında tekrar yürümekle ortaya çıkan uyuşma olabilir. Tedavi edilmeyen vakalarda idrar ve gaitanızı kontrolünde güçlük ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu.

KANAL DARLIĞI NEDENLERİ

Omurilik kanal darlığının nedenleri hakkında bilgiler veren Op. Dr. Özdemir, "Bel bölgesinde omurlar arasındaki eklemlerin kireçlenmesi sonrası kanal çapı azalacaktır. Aynı şekilde yıpranan diskin (kıkırdak yapı) kireçlenmesi de kanalda darlığa neden olabilir, bel kayması omurga tümörleri ve travmalar da kanal yapısında darlığına neden olabilir. Şikayet ve muayene sonrası omurilik kanal darlığından şüphelenildiğinde yapılacak tetkikler MR görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi tetkikleridir" diye konuştu.

Belirti veren ve yürüme mesafesinde belirgin azalmaya neden olan omurilik kanal darlığının tedavi yönteminin cerrahi olduğunu söyleyen Op. Dr. Özdemir, "Kanal daralması operasyonunda birlikte bel kayması yoksa implant (vida) kullanmadan mikroskop eşliğinde yapılabilir" diye konuştu.