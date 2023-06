Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu yeni yatırımlarla sektörün öncüsü

Faaliyetlerine 1996 yılında İzmir'de başlayan Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu, insan kaynağı ve teknoloji alanındaki yatırımlarını destekleyen yeni Alsancak şubesinde nitelikli laboratuvar hizmetlerini hastalarıyla buluşturuyor. Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Serdar Seven, "2023 yılının ilk çeyreğinde hizmete açtığımız Alsancak şubemizde profesyonel ekibimizle tüm dünyada kabul gören CE ve FDA onaylı test kitleri ve cihazlarımız ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. 500 metrekare alana kurulu tesisimizi geliştirdiğimiz tıbbi olanaklarımızın yanında, hasta konforu ve güvenliğini en üst seviyede olacak şekilde tasarladık. Hasta konforu ve güvenliğine bakış açımızla sunduğumuz hizmet standartlarımız, hastalarımız için laboratuvar süreçlerini keyifli hale getirdi" diye konuştu.

HASTA KONFORU ÖNEMLİ

İlk bakışta hasta bekleme alanları ve özel danışma deskleriyle dikkat çeken tesiste öncelik hedefin yüzde yüz hasta memnuniyet oranı olduğunu kaydeden Seven, "Her biri kendi alanında profesyonel kadromuzla yatırım planlarımızı bugüne kadar başarıyla gerçekleştirdik. Hizmete açmış olduğumuz yeni Alsancak Şubemiz 27 yıllık Talatpaşa tecrübesini yansıtan, İzmir'e yakışır bir laboratuvar oldu. Laboratuvarımızda çalışılan tüm testler altın standart veya ülkemizde mümkün olan altın standarda en yakın cihazlar ve metotlarla gerçekleştiriliyor. ISO 9001- 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine de sahip laboratuvarımızda tüm testler iç ve dış kalite kontrol standartları prosedürlerine uygun kalibrasyon ve kontrollerden sonra titizlikle raporlanıyor. Talatpaşa çatısı altında her detayda hasta odaklı, memnuniyet esaslı çalışmak kurum kültürümüzdür" dedi.

1 MİLYONU AŞKIN TEST

Bölge halkına ileri düzey teknolojileri ve yöntemleri sunmak için ekip olarak omuz omuza çalıştıklarını belirten Uzm. Dr. Serdar Seven: "Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu bünyesinde çalışılan yılda 1 milyonu aşkın testle vatandaşlarımızın sağlığına kavuşması yolunda nitelikli laboratuvar hizmeti sunuluyor. Son 7 yılda 60 kat büyümeyi başarmış bir kurum olarak, yatırımlarımızı tesis ve teknolojik altyapıya yönelik olarak sürdürmekle birlikte, şirket içi eğitim programlarımızla sağlık kadromuzu en güncel bilgilerle donatıyoruz. Bu sayede hedeflerimizi bugüne kadar başarıyla gerçekleştirdik. Bundan sonra da gösterdiğimiz büyüme ve gelişim ivmemizle Ege Bölgesi'nin referans laboratuvarı olma hedefine ilerleyeceğiz" dedi.

GÜVENİLEN BİR MARKA

Sahip oldukları en önemli gücün nitelikli insan kaynağı ve hasta memnuniyeti üzerine kurulu hizmet anlayışı olduğunu vurgulayan Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu Pazarlama & Satış Müdürü Mert Dallar "Sektörde tercih edilen ve güvenilen bir marka olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2024 yılının ilk çeyreğinde Karşıyaka'da İzmir'in kuzey hattını kapsayacak yeni bir şubeyle yine sektör dinamiklerinin üstünde bir hizmet anlayışını hayata geçirmek için çalışıyoruz" dedi.