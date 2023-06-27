Uzun süre ekrana bakmak göz hastalıklarını artırıyor

GÜNLÜK yaşam ve iş hayatı nedeniyle ekran kullanımının arttığı günümüzde, başta miyopi olmak üzere göz hastalıklarında belirgin bir artış gözleniyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, küçük yaşlardan itibaren kullanımı artan telefonlar, online dersler, evden çalışma gibi nedenler sonucu göz hastalıklarının da buna parelel olarak arttığı bilgisini verdi.

Op. Dr. Asena, "Çin'de yapılan bir araştırmaya göre pandemi nedeniyle evde oturan ve yaşları 6 - 8 arasında değişen 120 bin çocuktaki göz bozuklukları incelendi. Çocuklarda miyopi ve diğer görme bozukluklarının görülme sıklığının önceki 5 yıllık döneme göre üç katına çıktığı gözlendi. Çocukların ekran süresinin online dersler nedeniyle en az 2 buçuk saat arttığı, oyunlar, sosyal medya gibi ekran etkinlikleri de eklendiğinde bu sürenin daha da uzadığı meydana çıktı" diye konuştu.

TEDAVİDE LAZER TEKNOLOJİSİ

TEKNOLOJİNİN hem hekimlere hem de hastalara avantaj sağladığını vurgulayan Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, son 30 yıldır göz hastalıkları tedavisinde excimer lazer teknolojisinin kullanıldığını; son 15 yıldır geliştirilen Femtosaniye lazer cihazıyla birlikte bu cerrahilerdeki başarı oranında belirgin bir artış sağlandığını ifade etti. Göz kırma kusurlarının tedavisi hakkında bilgi veren Asena "Bıçaksız lasik olarak ifade edilen Femtosaniye lazer yöntemiyle, miyopi, hipermetrop ve astigmat gibi göz bozuklukları düzeltilebiliyor. Operasyon olan kişiler, 10 - 15 dakikalarını ameliyat odasında geçirip, saniyeler içinde gerçekleştirilen lazer uygulamasıyla göz numaraları sıfıra yakın oluyor. Böylelikle hastaların günlük yaşamı da olumlu şekilde etkileniyor. Hasta aynı gün taburcu olabiliyor" dedi.