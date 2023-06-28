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Haberler Sağlık Kurban etinin yanında bunları tüketin!

Kurban etinin yanında bunları tüketin!

Kurban Bayramı'nın gelişi ile birlikte hemen hemen her öğünde yer alacak olan etin yanında tüketeceklerinize dikkat etmeli, dengeyi korumalısınız. İşte kırmızı et ile birlikte ağırlık vermeniz gereken besinler...

Kurban Bayramı boyunca ibadetini yerine getiren getiremeyen herkesin sofrasında et bulunmaktadır. Öyle ki, çoğu zaman günde 3 öğünden fazlaca bile et tüketimi gerçekleşebilir.

Kurban etinin yanında bunları tüketin!

Kurban boyunca tüketilen kırmızı et, lezzetli olduğu kadar sağlığa olumsuz dönüşler de yapabilir. Yüksek protein miktarını birden vücuda almak sindirimi zorlaştıracağı gibi, kolestrolü de fırlatabilir.

Kurban etinin yanında bunları tüketin!

DENGELEYİN

Bu nedenle özellikle diyabet, tansiyon, obezite, kalp damar ve benzeri kronik hastalığı olanlar et tüketim miktarına dikkat etmeliler. Peki kırmızı etin yanında ne tüketilmeli? Kırmızı etle birlikte ne yenir, ne içilir? İşte bilmeniz gerekenler...

Kurban etinin yanında bunları tüketin!

Posa içeriği olmadığı için et kabızlığa yol açabiliyor. Bu nedenle etin yanında posa içeriği yüksek olan sebze, meyve, kepekli ekmek gibi gıdaları tüketmeniz çok önemli. İçecek olarak maden suyu tercih edebilirsiniz.

Kurban etinin yanında bunları tüketin!

Limonlu yeşil salataları sofradan eksik ekmeyin. Su tüketimine dikkat etmeli, vücudunuzu susuz bırakmamalısınız.

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