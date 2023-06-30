İdrar yolu enfeksiyonuna çare: Kızılcık suyu

Bakteriler gibi mikroorganizmalar idrar yolu enfeksiyonunun temel nedenidir. Üretredan giren bakteriler mesanenin enfekte olmasına neden olurlar. Ortak kullanım alanları olan havuz, deniz, hamam, sauna gibi ıslak ortamlar, genital hijyene dikkat edilmemesi, antibiyotik kullanımı, diyabet, yetersiz sıvı alımı ve buna bağlı yetersiz idrar çıkışı idrar yolu enfeksiyonunun nedenler arasında yer alır. Bol su içmek, idrarı seyreltmeye ve bakterileri temizlemeye yardımcı olacağından iyi gelir. Kahve veya kafein içeren içecekleri azaltmak, C vitamini vitamini alımını arttırmak, şekersiz kızılcık suyu içmek, yoğurt, kefir gibi probiyotik içerikli gıdalar tüketmek, kişisel temizlik ve hijyene önem vermek, limon sıkılmış su, soğan suyu kürü, maydanoz, karbonat, kekik ve yeşil çay idrar yoluna iyi gelen bitkisel çözümler arasında yerini alır.

EVİNİZDE KOLESTEROLÜ DÜŞÜREBİLİRSİNİZ...

KOLESTEROLÜN düşmesini sağlamak için lifli gıdalar tüketilmesi önerilmektedir. Hastalıklardan koruyan ve sağlığı destekleyen lif takviyesi ile hedeflenen değerlere ulaşılmaktadır. Lifli gıdalar ile beraber meyveler, sebzeler, kuru baklagiller ve tam tahıllı besinler de tüketilmelidir. Önlem alınmadığı takdirde ciddi rahatsızlıklara davetiye çıkaran kolesterol mutlaka tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Birçok kişi önemsemese de tüketilen besinler kolesterolün yükselmesine neden olmaktadır.

YAZ AYLARINIZ SİVRİSİNEKLE KABUS OLMASIN!

SİVRİSİNEK ısırıklarının yol açtığı kaşıntı, kaşıntının beraberinde getirdiği acı ve şişmelere çare olacak çok basit doğal malzemeler var. Sırasıyla limon, sirke, bal, tuz-karbonat su karışımı, çay poşeti, aloe vera, fesleğen, bu ve diş macunu sayabiliriz. Eğer sıraladığımız malzemelere karşı hassasiyetiniz ya da alerjiniz varsa kullanmamaya özen göstermeliyiz.

SALATALIĞIN FAYDALARINI SAYMAKLA BİTMEZ

HERKES tarafından sevilen salatalığın insan sağlığına birden çok faydası vardır. Ferahlatıcı özelliğinin olmasıyla cilde ve güzelliğe iyi gelen salatalık aynı zamanda tam bir kanser düşmanıdır. Salatalık, çok iyi bir pantotenik asit kaynağı olmakla birlikte, iyi birer, bakır, potasyum, manganez, C vitamini, fosfor, magnezyum, biotin ve B1 vitamini kaynağıdır. İdrar söktürücü özelliği vardır. Mide rahatsızlığına iyi gelir.Yüksek oranda C vitamini, potasyum ve magnezyum içerir. Lif açısından oldukça zengin, dolaşım sistemine yarar sağlar. Ayrıca kas esnekliğini arttırır. Yaz aylarında vücudu serinlettiği gibi vücut ısısını dengede tutar.