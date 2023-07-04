Keten tohumu ne işe yarar? Hangi hastalıklara iyi gelir?

KETEN TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?
Keten tohumu dört farklı şekilde tüketilebilir.
Taneli keten tohumu: Keten tohumunu taneli versiyonda kullanmak isteyenler, 2 yemek kaşığı ıslatıp beklettikten sonra salata ve yoğur ile tüketebilir. Taneli şekilde tüketilen keten tohumları sindirim sorunları için olumlu sonuçlar verir.
Sıvı keten tohumu: Keten tohumunun gün içerisinde en çok kullanılan hali sıvı tüketimdir. Keten tohumu çayı ile günden 1 fincan tüketim yapabilirsiniz.
Öğütülmüş keten tohumu: Keten tohumu havanda öğütülerek salata, yoğurt ve yemeklerde kullanılabilir. Demleme tekniğinde de öğütülmüş keten tohumları daha iyi sonuçlar verir.
Yağ keten tohumu: Keten tohumunun kullanıldığı versiyonlarından biri de yağdır. Keten tohumu yağı aktar ve baharatçılarda satılır. Bu yağdan günde 1 tatlı kaşığı direkt olarak içilebilir. Bunun yanı sıra su içerisine eklenerek de tüketilebilir.