Keten tohumu ne işe yarar? Hangi hastalıklara iyi gelir?

KETEN TOHUMU TARİFLERİ

Keten tohumu ile pek ok içecek ve yiyecek tarifleri yapılmaktadır. Keten tohumu ile tatlı gronolalar yapılabilir. Bunun yanı sıra keten tohumunu ekmek ve börek tariflerinde kullanabilirsiniz. Kurabiye hamuruna da eklenerek keten tohumu tüketimini gerçekleştirebilirsiniz. Sağlıklı salatalarda da keten tohumunu kullanılabilir.

KETEN TOHUMU ZARARLARI

Keten tohumunun bilinen bir zararı yoktur. Ancak aşırı tüketimde bazı yan etkiler bulunur. Keten tohumu bazı kişilerde şişkinliğe yol açarak mide sorunları yaşamanıza yol açabilir. Gaz ve ishal de aşırı kullanımda görülen etkilerdendir. Diyet beslenme programlarında da tüketilmesi önerilen keten tohumu fazla miktarda kullanılırsa yüksek bir iştahsızlığa yol açar ve hormon bozukluklarına neden olur.