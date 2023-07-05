Diyabet düşmanı vişne antioksidan deposu

EKŞİ tadı ile bilinen vişne tam bir antioksidan deposudur. Ancak vişne, kiraz gibi tüketilen bir meyve değildir. O nedenle genellikle vişne reçeli, vişne suyu, vişne kompostosu gibi formlarda tüketilir. Ekşi bir tada sahip olması vişnenin kiraz gibi kolay tüketiminin önüne geçer. Anti-inflamatuar, anti-diyabetik özellikleriyle birlikte obezite karşıtı da bir meyvedir. Vişneyi çok farklı şekillerde tüketebilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken şey hazır paketli gıdalardaki vişneli ürünlerin şeker yüklü olmasıdır.