Kadınların ayakları 9 kat daha çok ağrıyor

YAŞ ilerledikçe kişilerde daha fazla görülmeye başlanan ve günlük yaşam kalitesini ciddi oranda olumsuz etkileyen ayak ağrılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, ayaklarda oluşan ağrılara sebep olan etkenleri sıraladı. Dr. Barutçu, ayak ağrısının büyük bir sağlık problemi olduğunu ve yaş ilerledikçe artış gösterdiğini belirterek, bu ağrıların genellikle uygunsuz ayakkabı giyilmesine bağlı olarak gelişen ağrılar olduğuna dikkat çekti.

Ayak ağrılarının kadınlarda erkeklere göre 9 kat daha fazla görüldüğünü dile getiren Dr. Nurhan Barutçu, "Aşırı kullanım veya tekrarlayan zorlanmalar kronik ayak bileği ve ayak ağrılarına yol açabilir. Ayak problemlerinde yaş yanında kadın cinsiyetin, şişmanlık ya da kireçlenme, şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların da varlığı öne çıkmaktadır. İleri yaşlarda ayak problemleri günlük yaşam aktivitelerini etkilemekte, denge ve yürüme problemlerine, düşme riskinin artışına neden olarak yaşam kalitesini düşürmektedir" dedi.