Yüksek tansiyonu önleyen diyet: DASH

İleri yaşlarda ortaya çıkan en yaygın rahatsızlıklardan biri olan hipertansiyon daha çok yaşlılıkla, yaşlılarla özdeşleştirdiğimiz bir durumdur. Fakat son yıllarda hipertansiyon hastalığında yaş ortalamasının düştüğünü biliyoruz. Tabii ki bunun nedeni paketli gıdalar, hazır yemekler, fast food, hareketsiz iş hayatı ve yaşam şeklimiz. DASH diyeti; düşük kan basıncı için beslenmenin kalp ve damar sağlığını koruyacak şekilde sebze, meyve, glisemik indeksi düşük tam tahıllar, sınırlı protein kaynağı olarak kümes hayvanları ve balık, az yağlı süt ve süt ürünlerinden oluşturulduğu sağlıklı beslenme protokolüdür.

AÇ KALMAMALI

DASH diyeti porsiyon sınırlaması ve kalori hesabı yapılan bir diyet türüdür. Günlük 2000 kalori sınırında bir beslenme planı oluşturulur. Bu özelliği nedeniyle ilk başlarda özellikle yeme bozukluğu, obezite gibi durumları olan kişilerde DASH uygulamak zor olabilir. Kilo vermeyi desteklediği halde ilk amaç kilo vermek olmayan diyet türleri kategorisinde olduğu için, diyetisyenin onayı ile kalori sınırlamasının hastada açlık krizine neden olmayacak şekilde planlanması, alternatif bir yaklaşım olarak uygulanabilir.

KALP RAHATSIZLIKLARI

Hipertansiyonu önlemek için diyet yaklaşımları şeklinde Türkçeye çevrilen DASH diyeti Hipertansiyon hastaları ve potansiyel hipertansiyon adayları için geliştirilmiş, spesifik bir sağlıklı beslenme türüdür diyebiliriz. Dolaşım ve kan basıncı problemleri olan kalp ve damar hastaları, kalıtsal olarak hipertansiyon hastalığına yatkın ve kilo kontrol problemleri olan her yaştan kadın ya da erkekler için DASH diyeti, tedaviyi desteklemek ve hastalığı önlemek amacıyla hekim ve diyetisyen tavsiyesi üzerine uygulanabilir.

Tansiyon sorunu olmadığı halde düşük kan basıncında beslenmek isteyen kişiler DASH diyetinden faydalanabilirler. Sağlığa herhangi bir zararı olmadığı gibi sağlıklı beslenmeyi destekler nitelikte, sürdürülebilir bir diyettir. Fakat kilo vermek gibi bir amacınız varsa DASH, doğru diyet tercihi olmayacaktır. Kan değerleriniz ve genel sağlık durumunuz bir beslenme uzmanı ya da hekim tarafından muayene edilmeden önce sağlıklı besinlerden oluşuyor olsa bile herhangi bir diyet, kilo vermek amacıyla uygulamak, uzun vadede hem kilo sorunlarına hem de beslenme yetersizliklerine neden olabilir.

TANSİYONU DENGELEMEK

DASH diyetinde temel amaç, tansiyonu düşürmek ve dengede tutmaktır. Sağlıklı her insan ortalama olarak 14/8 tansiyona sahip olmalıdır. DASH diyeti, yüksek tansiyonlu kişilerde tansiyon normuna mümkün olduğunca yaklaşmalarını sağlar ve gün içinde ani tansiyon yükselmelerinin önüne geçmeye yardımcı olur. Böylece kalp krizi, beyin kanaması, felç gibi hipertansiyona bağlı yüksek riskli sağlık sorunlarının meydana gelme olasılığı önemli ölçüde azalmış olur.

KİLO ARTTIKÇA RİSK DE ARTAR

SON yıllarda yapılan araştırmalar ve bazı doktorların özel çalışmaları sonucu yayınladıkları raporlardan, kilo fazlası ne kadar çoksa hipertansiyon riskinin o kadar artıyor olduğunu anlıyoruz. Ölüm riski yüksek hastalıklar arasında sayılan yüksek tansiyon aynı zamanda felç, beyin kanaması gibi ölümcül hastalıkların da yaygın tetikleyicilerinden biri. Yüksek tansiyon varsa ve bir de kilo fazla ise genel bir sağlık durumu inşa etmek maalesef daha da zorlaşıyor. Sağlıksız beslenme nedeniyle ortaya çıkan hipertansiyon gibi hastalıklar da gösteriyor ki kilolu ya da zayıf olmak sadece fiziksel görünüşümüzle ilgili estetik bir kaygıdan değil daha çok sağlıklı yaş alma ve genel olarak sağlıklı bir bedene sahip olmak açısından, her yaşta önemsenmelidir.

TÜKETİLMESİ GEREKEN BESİNLER

- Çiğ ve pişmiş sebzeler ve yeşil yapraklı bitkiler - Meyveler - Yağlı tohumlar - Tam tahıllar - Tavuk, yumurta, hindi - Balık - Sınırlı ve az yağlı süt ve süt ürünler - Sınırlı miktarda baklagiller

YASAKLI BESİNLER

- Kırmızı et - İşlenmiş et ve et ürünleri - Rafine şeker ve rafine şeker içeren yiyecek ve içecekler - Un, pirinç, makarna gibi rafine karbonhidratlar ve rafine karbonhidrat içeren yiyecekler - Tüm pastane ürünleri - Tüm paketli gıdalar - Alkol ve alkol içeren içecekler - Fast food ve hazır gıdalar