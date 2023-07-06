Diş ağrısına zeytin kompresi

DİŞ ağrınızı zeytin ile geçirebileceğinizi biliyor musunuz? Öncelikle dişlerinizi fırçalayın ve ağız içindeki yüzeyi temizleyin. Soğuk ve etli bir zeytinin çekirdeğini çıkararak ağrıyan üzerine bastırın ve diğer dişinizle zeytini sıkıştırın. 15 dakika kadar zeytinin dişin üzerine kalmasını sağlayın. İlk dakikalarda dişlerinizde bir uyuşma hissedebilirsiniz. Bu uyuşma zeytinin etkisini gösterdiğini ifade eder. Bu yöntemi günde 3 defa deneyebilirsiniz.

İLTİHAP VE ENFEKSİYON GİDERİCİ DUT YAPRAĞI

DUT yaprağının faydaları saymakla bitmez. Doğal bir ateş düşürücü görevi de üstlenen bitki, geçmiş yıllardan günümüze dek doğal bir ateş düşürücü olarak da kullanılır. Özellikle idrar yolu enfeksiyonunu sık geçiren hastalar için de fayda sağlayan dut yaprakları, idrar söktürücü özelliği ile de öne çıkar. Antienflamatuar özelliği ile vücutta bulunan iltihaplara karşı da etkili bir savaş açarak iyileşme sağlar. Fazla kilolarından şikâyetçi olanlar, dut yaprağının çayını tüketerek zayıflamaya yardımcı bir takviye sağlayabilirler. Kemikleri güçlendiren, karaciğerdeki toksinleri temizleyen dut yaprağı, sinirleri yatıştırarak kişilere sakinlik hissi verir.