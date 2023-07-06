Doktorlar artık yazlığa geliyor

Evde Sağlık Birimi Genel Müdürü Dr. İbrahim Padır evde sağlık hizmetlerinin adeta hastaneyi eve getirdiğini belirterek "Yaz boyunca evde sağlık hizmetlerimizi başta Çeşme, Karaburun, Seferihisar, Karaburun olmak üzere tatil beldelerinde yazlıklarında kalan hastalara ulaştıracağız. Böylece hastalarımız yazlıklarından ayrılmadan sağlık hizmeti almaya devam edecekler" dedi.

EVDEN ÇIKMAYA GEREK YOK

DR. Padır, "Hastalandığınız zaman doktor ve hemşire evinize gelir. Doktor muayenenizi yapar. Tahlil gerekiyorsa kan, idrar, gaita, PCR, kültür vb örneklerinizi alır. Tedavinizi düzenler. Gerekiyorsa evde damar yolunuzu açarak gereken tedaviyi evde yapar. Gerekiyorsa idrar sondası takar. Gerekiyorsa burun yoluyla mideye nazogastrik sonda takarak beslenmenizi sağlar. İhtiyaç halinde tüm uzman doktorlar evden aranarak görüş alınır. Gelişen teknoloji sayesinde evde EKG, EKO, USG ve röntgen çekilebilmektedir. Evde oksijen tedavisine ihtiyaç duyan hastalara oksijen konsantratörü ve pulse oksimetre sağlanmaktadır" diye konuştu.