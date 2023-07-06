Sivrisinek ısırığı gününüzü zehir etmesin

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Alper Şener, Avrupa Birliği ülkeleri coğrafyalarından yaygın olarak görülmeye başlanan 'Aedes Aegypti' ismi verilen istilacı sivrisineklerin Türkiye için de bir tehlike olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Alper Şener, "İstilacı sivrisineklerle yeni hastalıklarla karşı karşıya kalabiliriz.

Chikungunya, Zika, Dang, sarıhumma gibi daha önce görmediğimiz tropikal bölge hastalıklar yakın yada orta vadede ülkemizde görmeye başlanabilir. Bu hastalıkların en büyük özelliği şu, ne yazık ki standart bir tedavisi yok. Antiviral tedaviyle bunları tedavi etmek mümkün değil. Sarıhumma dışında aşısı olan da yok" dedi.

ALKOL SÜRMEYİN

Viral hastalıkların tedavi yöntemleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Alper Şener, "Dolayısıyla sivrisinek ısırıklarından kendimizi korumamız gerekiyor. Açık alan ve kapalı alanlarda sivrisineklerle mücadele etmek lazım. Isırık sonrasında daha ciltte oluşan kızarık ve kabarıkta yaygın tanının tam tersine kolonya gibi alkollü ürünlerle üstünü kaşıdığınız zaman kaşıntının azması ve dolayısıyla ciltte sıyırıklar ve kaşıntıların daha yaygın ve kabuk tutarak kontrolsüz bir şekilde yaygınlaşması mümkün. Bunlarda daha çok yapılacak olan soğuk uygulama. Kaşıntı olan yere soğuk uygulayarak, azaltabilirsiniz. Cilt üzerine sürülecek olan kremler, jeller kullanılabilir. Yada yaygın kaşıntı varsa birden fazla ısırık varsa ağızdan alınacak birkaç gün kullanılacak antihistaminik tablet kullanılabilir" diye konuştu. Sinek ısırıklarının kaşıntısı almak için bazı doğal yöntemler de bulunuyor...

ELMA SİRKESİ

İÇERİĞİNDEKİ asit sayesinde kısa zamanda enfeksiyonlara iyi geldiği bilinen elma sirkesi, sivrisinek ısırığı şişlikleri için etkili çözümler arasında. Elma sirkesini bir pamuk yardımıyla ve kısa aralıklarla uygulayabilirsiniz.

DİŞ MACUNU

ÖZELLİKLE aşırı kaşıma sonucu oluşan ağrılı şişlikleri, bir miktar diş macunu yardımı ile hafifletebilirsiniz. Bu yöntem aynı zamanda yanma hissini de ortadan kaldıracaktır.

SOĞAN

ORTADAN ikiye kestiğiniz soğanı sivrisinek ısırığının üzerine yaklaşık 1 dakika uygulayarak kaşıntı hissini ortadan kaldırabilirsiniz. Uyguladıktan sonra sivrisinek ısırığının olduğu bölgeyi su ile iyice temizlemeyi unutmayın.

ASPİRİN

SİVRİSİNEK ısırığının şişliğini önlemek için akla gelen ilk yöntemlerden birisi de aspirindir. Özellikle yaraya dönen şişlikleri tedavi etmek istiyorsanız, 1 aspirini 1 çay kaşığı suda eriterek şişliğin üzerine hafif hareketlerle sürün. Bu pratik yöntem sayesinde kaşınma hissinin de azaldığını göreceksiniz.

LİMON

HALK arasında fazlasıyla bilinen ve tercih edilen limon, kaşıntıları ortadan kaldırmak için birebir. Eğer aşırı hassas bir cilde sahipseniz bu yöntemi uygularken dikkatli olmalısınız.