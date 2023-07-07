Ayva çekirdeği jeli ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Ayva çekirdeği jeli yapımı kullanımı kadar kolay olup, genelde evde yapılan bir kür olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat aktarlarda ya da doğal ürün satan yerlerde de bulunmaktadır. Birçok alanda kullanılabilen ayva çekirdeği jeli hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

AYVA ÇEKİRDEĞİ JELİ FAYDALARI NELERDİR?

Ayva çekirdeği jeli fazla duyulmamış bir besin ve ürün olmasına rağmen kullanımı konusunda belli bir kitleye de sahiptir. Ayva ve ayva çekirdeğinin faydaları saymakla bitmeyeceği gibi ayva çekirdeği jelinin de faydaları bir o kadar fazladır. Bu faydaları şu şekilde sıralayabilmemiz mümkündür:

Potasyum, kalsiyum ve birçok mineral bakımından zengin olan ayva çekirdeği jeli cilt sağlığı açısından oldukça faydalıdır.

Saçlara çok iyi gelmektedir. Yağlanma problemini oldukça iyi gelmektedir.

Saç derisini besler ve kepek oluşumunun önüne geçmektedir.

Öksürüğe iyi gelmektedir.

Enfeksiyonlara karşı faydalıdır.

Sakinleştirici bir özelliği bulunmaktadır. Sinirleri yatıştırması açısından depresyona iyi geldiği bilinmektedir.

Çocuklarda oluşan ishale iyi gelmektedir.

Mevsimsel hastalıklara karşı koruyucu bir rolü bulunmaktadır.

Cilt çatlaklarına iyi gelmekte gözle görünür oranda azaltmaktadır.