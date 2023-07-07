Bronşitte doğal kürler

Gargara kullanımı balgam oluşumunu önlemek ve öksürme problemini gidermek için kullanılan etkin biryöntemdir. Gerekli Malzemeler: 1 çay kaşığı tuz ve 200 ml su. Yapım Aşamaları: 200 ml kadar belirlenen su (ortalama 1 su bardağı ) içine 1 çay kaşığı tuz ekleyip homojen bir görüntü oluşana kadar karıştırılır. Oluşan karışım ile gargara uygulanabilir. İşlem sırasında kullanılan su ılık olmalıdır. Gün boyu 1-2 defa kullanılması tavsiye edilir.

KURU İNCİR KÜRÜ

Gereken Malzemeler: 1 litre zeytin yağı ( rafine edilmemiş ) ve 1 kilo kuru incir. Yapım Aşamaları: 1 kilo kadar alınan malzeme içerisine 1 litre zeytin yağı eklenir. Sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde 3 kez yemek öncesinde 1 adet incir tüketmeniz fayda sağlayacaktır. Uygulanan tedavinin bitiminde 10-11 gün ara verilerek tekrar kullanılabilir.

DOĞAL SU TEDAVİSİ

Bronşit tedavisinde bol su tüketilmesi oldukça önemlidir. Gün içerisinde kişinin kilo başı 30 ml alması gerekmektedir. Mesela 60 kilo olan bir kişinin gün boyu alması gereken su miktarı 30 x 60 =1800 ml olarak belirlenmiştir. Fazla miktarda vücuda su alındığında bu durum idrara çıkmayı arttıracağından vücuttaki inhalasyonu inceltmeye yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda bol su tüketimi balgam söktürmeyi kolaylaştırdığı için kısa sürede kişiyi rahatlatan bir çözüm yolları olarak kullanılır.