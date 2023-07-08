Fındığın faydaları nelerdir? Fındık ne kadar yenmelidir?

FINDIK İŞTAH AÇAR MI?

Fındık, tok tutma özelliği sayesinde kişinin daha az yemek yemesine yardımcı olur. Fındık iştah açmaz. Aksine tokluk hissi vererek kilo vermeye yardımcı olur. Özellikle de zayıflamak isteyenlerin düzenli olarak günlük bir avuç fındık tüketmesi önerilir. Hem yağ yakması hem de tok tutması gibi özelliklere sahip olmasından dolayı en önemli zayıflama besini olduğundan dolayı diyet listelerinde de sıkça fındığa yer verilir. Fındığın iştah açıcı özelliği olduğu kanısı yanlıştır. Aksine uzun süre tokluk hissi verdiğinden zayıflamak isteyen kişilerin de tüketmesi gereken yararlı bir besindir.

FINDIK NEYE İYİ GELİR?

E vitamini açısından oldukça zengin olan fındık, cilt yenilenmesine yardımcı olur. Çiğ olarak tüketilen fındık, ciltteki hücrelerin yenilenmesini sağlar. Fındığı günde 1 avucu geçmeyecek şekilde tüketerek faydalarından yararlanabilirsiniz.

Fındığın içinde yüksek oranda magnezyum bulunduğu için kemik sağlığına iyi gelir. Günde bir avuç fındık tüketmek, vücudun magnezyum ihtiyacını önemli ölçüde karşılar. Aynı zamanda kemik erimesinin önüne geçer.

Fındığın içinde bulunan kalsiyum ve magnezyum sayesinde kas ağrıları ve krampların önlenmesine de yardımcı olur. Özellikle de çiğ fındık tüketmek bu sorunlardan kurtulmanıza yardımcı olur.

Fındığın içinde kanseri önleyici hücreler bulunur. Vitamin eksikliği nedeni ile meydana gelen kas ve eklem ağrılarının azalmasında düzenli fındık tüketmek oldukça etkilidir.