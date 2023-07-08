Fındığın faydaları nelerdir? Fındık ne kadar yenmelidir?

Ülkemizde yoğun olarak Karadeniz Bölgesinde yetişmekte olan fındık Huşgiller ailesinin ılıman iklimleri seven üyesidir. Fındık ağacının meyvesi sert bir kabuk içerisindedir. Fındık bol miktarda yararlı yağlar ve nişasta barındırır.
Ülkemizde yoğun olarak Karadeniz Bölgesinde yetişmekte olan fındık Huşgiller ailesinin ılıman iklimleri seven üyesidir. Fındık ağacının meyvesi sert bir kabuk içerisindedir. Fındık bol miktarda yararlı yağlar ve nişasta barındırır.
KAVRULMUŞ VE ÇİĞ FINDIĞIN FAYDALARI NELERDİR?
Fındık, vücuttaki damarların tıkanmasını önleyici bir özelliğe sahiptir. Uzmanlar, her gün bir avuç fındık tüketmenin damar yolları üzerinde olumlu etkisi olduğunu söylüyor.
Kabızlık ve ishal gibi şikayet edilen hastalıkların oluşumunu önler. Aynı zamanda fındık, bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Gaz oluşumunun önüne geçer.
Mide sağlığını korumada oldukça etkilidir.
Vücutta zararlı olan hücrelerin dışarı atılmasında oldukça etkilidir.
Fındık, magnezyum ve kalsiyum bakımından zengin olduğu için kemiklerin güçlenmesini sağlar. Eklemlerin daha sağlıklı hareket etmesini, kişinin daha dinç olmasını ve gün boyu bu dinçliği korumasını sağlar.
Beyindeki sinir kısımlarını harekete geçirir. Psikolojik sorunların oluşumunu önler ve kişinin daha mutlu olmasını sağlar.
Vücuttaki yağların yakımına yardımcı olur. Dolaylı yollardan da olsa zayıflamayı hızlandırır. Fındığın tok tutma özelliği sayesinde kişi daha uzun süre tokluk hisseder ve sağlıklı beslenmeye yardımcı olur.
Çiğ fındık, kavrulmuş fındığa göre çok daha faydalıdır.
Diyabet oluşumunun önlenmesini sağlayan fındık, aynı zamanda kan basıncını da dengede tutar.
FINDIK NE KADAR YENMELİDİR?
Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi fındığın da aşırı tüketimi çeşitli sıkıntılara yol açabilir ve kilo almanıza neden olabilir. Bu nedenle uzmanlar her gün bir avuç fındık yemenin ideal olduğunu belirtiyor. Her gün bir avuç fındık yemek, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.
FINDIK İŞTAH AÇAR MI?
Fındık, tok tutma özelliği sayesinde kişinin daha az yemek yemesine yardımcı olur. Fındık iştah açmaz. Aksine tokluk hissi vererek kilo vermeye yardımcı olur. Özellikle de zayıflamak isteyenlerin düzenli olarak günlük bir avuç fındık tüketmesi önerilir. Hem yağ yakması hem de tok tutması gibi özelliklere sahip olmasından dolayı en önemli zayıflama besini olduğundan dolayı diyet listelerinde de sıkça fındığa yer verilir. Fındığın iştah açıcı özelliği olduğu kanısı yanlıştır. Aksine uzun süre tokluk hissi verdiğinden zayıflamak isteyen kişilerin de tüketmesi gereken yararlı bir besindir.
FINDIK NEYE İYİ GELİR?
E vitamini açısından oldukça zengin olan fındık, cilt yenilenmesine yardımcı olur. Çiğ olarak tüketilen fındık, ciltteki hücrelerin yenilenmesini sağlar. Fındığı günde 1 avucu geçmeyecek şekilde tüketerek faydalarından yararlanabilirsiniz.
Fındığın içinde yüksek oranda magnezyum bulunduğu için kemik sağlığına iyi gelir. Günde bir avuç fındık tüketmek, vücudun magnezyum ihtiyacını önemli ölçüde karşılar. Aynı zamanda kemik erimesinin önüne geçer.
Fındığın içinde bulunan kalsiyum ve magnezyum sayesinde kas ağrıları ve krampların önlenmesine de yardımcı olur. Özellikle de çiğ fındık tüketmek bu sorunlardan kurtulmanıza yardımcı olur.
Fındığın içinde kanseri önleyici hücreler bulunur. Vitamin eksikliği nedeni ile meydana gelen kas ve eklem ağrılarının azalmasında düzenli fındık tüketmek oldukça etkilidir.
Fındık, bağışıklık sistemini korumaya yardımcı olur. Aynı zamanda kansızlık oluşumunu da önler. Ateş, soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisine yardımcı olur.
Fındığın içinde bulunan B6 vitamini sinir sisteminin korunmasına yardımcı olur. Çiğ fındık, kavrulmuş fındıktan çok daha faydalıdır.
Zengin bir lif içeriğine sahip olan fındık, kan şekeri seviyesini dengeler ve diyabet riskini azaltır.
Fındık, beyin sağlığını korumaya yardımcı olur. İçinde bulunan zengin aminoasitler, zihinsel olarak kişinin kendisini çok daha iyi hissetmesine yardımcı olur.