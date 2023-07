Fındığın faydaları nelerdir? Fındık ne kadar yenmelidir?

Çiğ fındık, kavrulmuş fındığa göre çok daha faydalıdır.



Diyabet oluşumunun önlenmesini sağlayan fındık, aynı zamanda kan basıncını da dengede tutar.

FINDIK NE KADAR YENMELİDİR?

Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi fındığın da aşırı tüketimi çeşitli sıkıntılara yol açabilir ve kilo almanıza neden olabilir. Bu nedenle uzmanlar her gün bir avuç fındık yemenin ideal olduğunu belirtiyor. Her gün bir avuç fındık yemek, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.