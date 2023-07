Hafızanın ilacı bu bitki çayları...

Journal of Nutrition, Health and Aging'de yayınlanan bir araştırma, 20 sağlıklı kadında yeşil çayın çalışma belleği üzerindeki etkilerini inceledi. Katılımcılara yeşil çay özütü veya mısır nişastası plasebo verildi ve 24 saatlik bir sürenin ardından hafıza testleri yapıldı. Çalışma, yeşil çay özü alan kadınların okuma sürelerini ve hafızayı hatırlamayı önemli ölçüde iyileştirdiğini gösterdi.Ayrıca yeşil çay, l-theanine olarak bilinen bir amino asit içerir. Bu bileşiğin, derin uyku döngülerinde odaklanmayı ve harcanan zamanı iyileştirdiği gösterilmiştir. Journal of Medicinal Food'da yayınlanan araştırma, l-theanine ve kafeinin bilişsel bozulmayı artırmaya yardımcı olduğunu buldu. L-theanine alan katılımcılarda hafıza hatırlama ve bilişsel performansın önemli bir göstergesi olan beyin teta dalgalarını artırdı.

Siyah çay ve oolong çayı gibi diğer gerçek çaylar da yeşil çaydan daha az oranda olsa da l-theanine içerir. Sadece bu yaprakları sıcak suda demleyin ve beyin sağlığını korumaya yardımcı olabilecek lezzetli bir fincan çayın tadını çıkarın.